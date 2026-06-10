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Magyar Péter miniszterelnök (b) és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a megbeszélésüket követõ sajtóértekezleten a bizottság brüsszeli székházában 2026. május 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

„Három hét alatt” – Elkészült az uniós pénzek érkezését lehetővé tévő törvényhegy

Infostart / MTI

Történelmi jelentőségű törvénycsomag az Országgyűlésben – jelentette be Magyar Péter kedd este a Facebook-oldalán közzétett videóban annak kapcsán, a kormány benyújtotta az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot.

„A magyar emberek és a vállalatok végre hozzájuthatnak az őket megillető uniós ezermilliárdokhoz, és ehhez semmi mást nem kell tennünk, mint amit a magyar emberek is várnak tőlünk: felszámolni az orbáni korrupciót” – mondta a miniszterelnök. Hozzátette: éveken keresztül azt hallgattuk a bukott kormánytól, hogy

  • az unió politikai okokból tartja vissza a pénzeket.
  • a vita a migrációról szól,
  • a vita Ukrajnáról szól,
  • a vita különböző ideológiai kérdésekről szól.

Közben mindenki számára hozzáférhetőek voltak azok a dokumentumok, amelyekből pontosan kiolvasható, hogy az Európai Unió mit vár Magyarországtól:

  • szigorú korrupcióellenes intézkedéseket,
  • átláthatóbb közéletet,
  • erősebb garanciákat,
  • autonóm egyetemeket

– hangsúlyozta.

Magyar Péter szerint a helyzet egyszerű: Magyarország azért nem jutott hozzá éveken keresztül a neki járó forrásokhoz, mert az Orbán-kormány a tiszta közélet, a korrupciómentesség, az oktatási és kutatási szabadság „esküdt ellensége volt”. Ezért nem volt hajlandó végrehajtani azokat a változtatásokat, amelyeket egyébként a magyar emberek többsége is támogat és elvár.

„Mi ezt a vitát lezártuk. Három hét alatt megkötöttük a politikai megállapodást az Európai Unióval. A magyar emberek és vállalatok pénzét, mintegy 6 ezer milliárd forintot hazahozzuk. És eközben végrehajtjuk azokat az intézkedéseket is, amelyekre Magyarországnak saját érdekéből is szüksége van” – mondta a videóban.

Emlékeztetett arra, hogy az uniós források hiányát egy ország fizette meg: diákok és kutatók, magyar vállalkozások, az egészségügyi rendszerünk, a közlekedési infrastruktúránk, az önkormányzatok és végső soron minden magyar család.

Magyar Péter hangsúlyozta: a törvénycsomag és a korrupció elleni küzdelem egyik legfontosabb eleme

az Integritás Hatóság (IH) megerősítése,

amelynek valódi jogosítványokat adnak. Kifejtette: ha egy korrupciós ügyben a nyomozást megszüntetik vagy a feljelentést elutasítják, az IH a jövőben a bíróság előtt kezdeményezheti az eljárás folytatását. Ha uniós pénzből finanszírozott közbeszerzéseknél visszásságot tapasztal, közbeléphet és vizsgálatot indíthat, „mert a közpénz az a magyar emberek pénze”.

Megjegyezte: ugyanezért alakítják át teljesen a vagyonnyilatkozati rendszert is.

„Ha valaki kifelejt egy vadászkastélyt, egy jachtot, egy fél lakást vagy más lényeges vagyonelemet a vagyonnyilatkozatából, vagy mint Rogán Antal, azt akarja elhitetni, hogy egy találmány miatt jut évente több százmillió forinthoz, vagy mint Lázár János pár év alatt 47 ingatlant szerez, akkor a hatóság célhoz kötött ellenőrzést folytathat le” – mondta. Hozzátette: a hatóság megvizsgálhatja, hogy a bevallott vagyon megfelel-e a valóságnak, hogy egy vagyongyarapodás mögött van-e igazolható forrás?

„Új korszakot nyitunk. Aki közéleti szerepet vállal, annak nemcsak önmérsékletet kell tanúsítania, de számot kell tudnia adni a vagyonáról és annak a forrásáról is. És ha valaki, bárki szándékosan megtéveszti a hatóságokat, annak büntetőjogi felelősséget kell vállalnia. Akár kétéves börtönbüntetést is kaphat” – jelentette ki a kormányfő.

Magyar Péter szerint közérdek, hogy az emberek megismerhessék,

kik állnak a magántőkealapok mögött,

ezért átláthatóvá teszik ezek világát is. Ezen kívül a benyújtott nagy jogszabálycsomagban rendezik a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) ügyét is. Ezt azzal indokolta, hogy az „elmúlt években Orbán Viktorék óriási állami vagyonokat szerveztek ki olyan konstrukciókba, amelyek felett a magyar társadalom ellenőrzése minimálisra csökkent”.

Közölte: ebben is világos elvet követnek, ami a magyar embereké volt, annak a magyar embereket kell szolgálnia. Ezért az állami eredetű vagyon visszakerül az államhoz, az egyetemek esetében pedig olyan átmenetet biztosítanak, amely megvédi a hallgatókat, az oktatókat és a kutatókat, miközben helyreállítja az egyetemi autonómiát.

Elmondta: visszaépítik az

akadémiai szabadságot.

A törvénycsomag visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jogköreit. Ez egyrészt európai civilizációs minimum is, másrészt ezzel a lépéssel visszahozzák azokat a lehetőségeket is, amelyeket a magyar fiataloktól és a magyar kutatóktól elvettek.

„A magyar diákok újra részt vehetnek az Erasmus-programban. A magyar kutatók újra hozzáférhetnek a Horizont kutatási programok forrásaihoz, a magyar egyetemek pedig újra teljes jogú tagjai lehetnek az Európai Tudományos Közösségnek” – sorolta a példákat.

A miniszterelnök hangsúlyozta: ma megtesznek egy újabb nagy lépést azért, hogy Magyarország és a magyar emberek visszakapják a pénzüket, és ezért nem kellett feladnunk semmit. „Átláthatóbb, szigorúbb közpénzgazdálkodást, nagyobb egyetemi autonómiát, az állami vagyon védelmét kellett vállalnunk. Örömmel tettük” – mondta.

Magyar Péter közölte: a politikai megállapodás után ez a jogalkotási munka a következő lépés az uniós források felszabadítása felé, amelyeket a közlekedésre, vállalkozásokra, lakhatásra, energetikára, oktatásra tudnak fordítani.

„A magyar emberek megérdemlik ezeket a lehetőségeket, és mi gondoskodni fogunk arról, hogy végre meg is kapják őket” – zárta videóját a kormányfő.

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Kezdőlap    Belföld    „Három hét alatt” – Elkészült az uniós pénzek érkezését lehetővé tévő törvényhegy

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„Három hét alatt” – Elkészült az uniós pénzek érkezését lehetővé tévő törvényhegy
Poszt

„Három hét alatt” – Elkészült az uniós pénzek érkezését lehetővé tévő törvényhegy
Történelmi jelentőségű törvénycsomag az Országgyűlésben – jelentette be Magyar Péter kedd este a Facebook-oldalán közzétett videóban annak kapcsán, a kormány benyújtotta az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot.
 

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