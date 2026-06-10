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Rio Ngumoha, a Liverpool játékosa, miután berúgta a találkozó első gólját a Liverpool-Athletic Bilbao felkészülési labdarúgó-mérkőzésen a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2025. augusztus 4-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Lehet, hogy a Bayern megint elvisz egy balszélsőt a Liverpoolból

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A Liverpool tizenéves tehetsége, Rio Ngumoha nagy hatással volt Thomas Tuchelre, az angol válogatott német szövetségi kapitányára, amikor bemutatkozott a háromoroszlános mezben. Nagy tehetség, akiről nem tudni, hol játszik majd a következő idényben.

Ngumoha történelmet írt az előző idényben, ő lett a Liverpool legfiatalabb gólszerzője tavaly ősszel, amikor 16 évesen, a 100. percben megszerezte a Newcastle elleni 3-2-es győzelmet hozó gólt.

De az elmúlt szezonban mindössze 10 alkalommal volt kezdő az első csapatban.

Arne Slot és a Liverpool vezetősége azt állította, hogy az első, a felnőtt futballban töltött teljes szezonjában a nem akartak nagyobb terhet tenni rá..

A fiatal játékos egyik kérője a Bayern München, aki tavaly is szerződtetett a Liverpooltól egy balszélsőt, Luís Diazt.

Ngumoha ezen a héten elhagyja az angol válogatottat, miután jó benyomást tett Tuchelre és válogatott csapattársaira. Bár nem tagja a hivatalos 26 fős világbajnoki keretnek, a szombati, Új-Zéland elleni 1–0-s győzelem során a meccs emberének választották, noha csak a második félidőben, csereként állt be.

Tuchel immár sajnálja, hogy a jó formában lévő balszélső nem volt benne a május elején kijelölt, bő, 55 fős keretben, így nem lehet egy esetleges sérülés miatt valakinek a helyére behívni.

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