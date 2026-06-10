Lehet, hogy a Bayern megint elvisz egy balszélsőt a Liverpoolból

Ngumoha történelmet írt az előző idényben, ő lett a Liverpool legfiatalabb gólszerzője tavaly ősszel, amikor 16 évesen, a 100. percben megszerezte a Newcastle elleni 3-2-es győzelmet hozó gólt.

De az elmúlt szezonban mindössze 10 alkalommal volt kezdő az első csapatban.

Arne Slot és a Liverpool vezetősége azt állította, hogy az első, a felnőtt futballban töltött teljes szezonjában a nem akartak nagyobb terhet tenni rá..

A fiatal játékos egyik kérője a Bayern München, aki tavaly is szerződtetett a Liverpooltól egy balszélsőt, Luís Diazt.

Ngumoha ezen a héten elhagyja az angol válogatottat, miután jó benyomást tett Tuchelre és válogatott csapattársaira. Bár nem tagja a hivatalos 26 fős világbajnoki keretnek, a szombati, Új-Zéland elleni 1–0-s győzelem során a meccs emberének választották, noha csak a második félidőben, csereként állt be.

Tuchel immár sajnálja, hogy a jó formában lévő balszélső nem volt benne a május elején kijelölt, bő, 55 fős keretben, így nem lehet egy esetleges sérülés miatt valakinek a helyére behívni.