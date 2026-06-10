Autóba rejtett bomba végzett Vlagyimir Putyin egyik kulcsemberével

Autóba rejtett pokolgép végzett egy magas rangú orosz katonai vezetővel a Moszkva melletti Balasiha városában szerdán. Orosz sajtóértesülések szerint a robbanásban Damir Davidov tábornok, az orosz védelmi minisztérium rakéta- és tüzérségi fegyverzetért felelős vezetője vesztette életét – írja a The Guardian híradása nyomán az Index.

A beszámolók szerint a jármű a sofőrrel együtt robbant fel. Nem sokkal később Moszkva délnyugati részén egy másik autóba rejtett robbanószerkezetet is találtak, amelyet a hatóságok ellenőrzött körülmények között semmisítettek meg.

Az orosz-ukrán háború kezdete óta megsokasodtak az orosz vezetők elleni merényletek. Az akciókért olykor vállalja a felelősséget az ukrán titkosszolgálat, máskor viszont a Kreml vádolja meg Kijevet.