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A Budapest Büszkeség rendezvény (eredetileg Budapest Pride felvonulás) résztvevõi a Károly körúton 2025. június 28-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Megszólalt Magyar Péter a Budapest Pride-ról

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A Pride-törvény módosítását és az azonos neműek házasságát is megvitatná a kormány.

„Jelenleg teljesen egyértelmű a helyzet, meg lehet tartani egy gyülekezést, amit bejelentettek. Senki nem akarja ezt megakadályozni” – mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL Híradónak kedden a parlamentben az idei Budapest Pride felvonulásról, amelyet a szervezők június 27-ére jelentettek be a rendőrségen.

A tavalyi menetet a fővárossal együtt kellett megszervezni, ugyanis a rendőrség eredetileg megtiltotta a felvonulás megtartását, egyrészt a módosított gyermekvédelmi törvénynek megfelelően, másrészt pedig azért, mert a rendezvény időpontjára és helyszínére korábban egy másik személy bejelentett már egy más jellegű eseményt – emlékeztet a hvg.hu.

A Büszkeség menetére átnevezett Pride-ot mégis megtartották, és amiatt, hogy a fővárosi önkormányzattal működtek együtt, nem kellett bejelenteni a rendőrségen, vagyis megtiltani sem lehetett – ez volt Karácsony Gergely álláspontja.

A főpolgármester ellen később büntetőeljárás indult, ezt a bíróság idén márciusban felfüggesztette és az Alkotmánybírósághoz fordult, múlt héten pedig ejtették a vádat Karácsony Gergely ellen, és így tettek a hatóságok Buzás-Hábel Géza, a pécsi Pride szervezőjével kapcsolatban is.

A kormány nyitott a társadalmi vitára az azonos neműek házasságának és örökbefogadásának kérdéséről, a miniszterelnök szakmai szervezetek javaslatát várja erről, és Pride ellen hozott tavalyi törvény módosításával kapcsolatban is – mondta az RTL Híradónak Magyar Péter, de hozzátette, türelmet kér ennek feldolgozására.

Az idei menetet is szervező Szivárvány Misszió Alapítvány állítja, ők eddig is keresték a miniszterelnököt, de egyelőre nem kaptak választ.

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