Vezetéstechnikai instruktor: ha kilép elénk a vad, ne rángassuk a kormányt, inkább üssük el

2023-ban több mint hétezer nagyvad pusztult el gépjárműütközés során Magyarországon. Elméletben sokan tudni vélik, hogy mit kell csinálni, ha egyáltalán észlelik, hogy vadgázolás fog bekövetkezni – de tényleg tudjuk? Ezt a kérdést tette fel az InfoRádió Zsurzs Jenő vezetéstechnikai instruktornak, aki válaszában kiemelte: a legelső dolog, hogy észre kell venni a vadveszélyre figyelmeztető táblát, és így van esély felkészülni egy lehetséges veszélyhelyzetre. „Érdemes mérsékelni a sebességet, ne haladjunk az adott úton maximálisan engedélyezett sebességgel. Ez a defenzív vezetés, előrelátóan vezessünk” – figyelmeztetett.

„Az éjszaka súlyosbító tényező, mert ha tompítottal megyünk 110-zel, akkor a belátott útszakasz nem illeszkedik a tempóhoz. Ha szerencsénk van, akkor felnéz a vad és felparázslik a szempár, vagy több szempár, ha egy egész csapat jön. Akkor a minimum a gázelvétel, de nyugodtan lehet fékezni és felkészülni arra, hogy a vad elénk léphet. Ha akkor észleljük a vadat, amikor belépett a sávunkba, akkor pedig fékezni kell, teljes erővel" – mondta Zsurzs Jenő.

Hacsak a sofőr nem teljesen biztos abban, hogy egy kitérő manővert végre tud hajtani, azaz nem jönnek a másik vagy a szembejövő sávban, el kell ütni a vadat. „Legyen egy fontossági sorrend” – jegyezte meg a vezetéstechnikai instruktor.

„Nem rángatjuk a kormányt. Ha soha életünkben nem gyakoroltunk sávváltási vagy kettős sávváltási manővert, akkor ne ott kezdjük el gyakorolni. Érdemes visszanézni a baleseti statisztikákat és a híradásokat, gyakran van, hogy kilép a sávba az őz, a szarvas vagy más vad, a sofőr elrántja a kormányt, az állat visszamegy az erdőbe, viszont egy szemből jövővel ütközik a jármű és mindjárt többszörös emberhalál történik.

Ne rángassuk a kormányt. Ha nem adottak a feltételek, akkor satufék, végig, végig"

– hangsúlyozta Zsurzs Jenő.

Legfeljebb egy dolgot tehetünk szerinte, ha magas, viszonylag nagy tömegű állatot ütünk el – nálunk a szarvas ilyen –, de hozzátette, nagyon nehéz egy ilyen helyzetben hideg fejjel gondolkodni: mivel erős fékezésnél előre billen az autó, a nagytestű állat így felcsúszhat a motorháztetőre és az ablakot betörve az utastérbe zuhanhat, ami igencsak veszélyes, ezért ha az utolsó előtti pillanatban lelépünk a fékről, kicsit megemelkedik az autó orra, és ha szerencsések vagyunk, akkor az állatot kilökjük magunk elől. A nagy tömeg miatt valószínűleg azt autónk is irányt fog változtatni, de jó eséllyel nem csapódik be az állat a szélvédőn.

„A hidegfejű helyzetelemzés, illetve a korábbi tanulás, gyakorlás nagyon fontos ilyenkor" – emelte ki a vezetéstechnikai instruktor, utalva arra, hogy vezetéstechnikai tréningen begyakorolható a vészfékezés helyes kivitelezése, ami ilyen helyzetben megoldási sémaként aktiválódik.