Szabotázs és gyújtogatás az energetikai rendszer ellen, hajsza Németországban

Vasárnap éjszaka szándékos gyújtogatás és szabotázs gyanúja miatt kigyulladt és teljesen megsemmisült egy kulcsfontosságú transzformátorállomás Reutlingen városában a németországi Baden-Württemberg tartományban. A hajnali 5 órára eloltott tűz miatt hatalmas területen szakadt meg a villamosenergia-ellátás, a tömeges áramkimaradás a helyi kórházat is közvetlenül érintette – írja a Portfolio az energynews alapján.

Manuel Hagel tartományi belügyminiszter szerint kiemelten vizsgálják, hogy köztörvényes bűncselekményről vagy politikai indíttatású terrortámadásról van-e szó.

Az utóbbi időszakban látványosan megszaporodtak a kritikus infrastrukturális hálózatok elleni támadások Németországban.

A külföldi (főleg orosz hátterű) hibrid szabotázsakciók és kémtevékenységek mellett egyre gyakoribbak a hazai szélsőbaloldali, antikapitalista és radikális klímavédelmi csoportok akciói is.

Idén január 3-án például a „Vulkangruppe” nevű szervezet vállalt magára egy olyan berlini gyújtogatást, amely több mint 100 ezer embernél kapcsolta le az áramot. Ugyanez a csoport bénította meg 2024 márciusában a Tesla Berlin melletti gyárának áramellátását is.

Bár a kormány korábban egymillió eurós nyomravezetői díjat tűzött ki a hálózatokat támadó radikálisok kézre kerítésére, az elkövetők azonosítása rendkívül nehéz feladat elé állítja a terrorelhárítást.