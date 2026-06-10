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10 June 2026, Baden-Württemberg, Reutlingen: Following the widespread power outage in Reutlingen, repair work is in full swing. Photo: Jason Tschepljakow/dpa (Photo by Jason Tschepljakow/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: picture alliance

Szabotázs és gyújtogatás az energetikai rendszer ellen, hajsza Németországban

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Azt is vizsgálják, hogy politikai terrortámadás történt-e, és egymillió eurós nyomravezetői díjat is kitűztek a radikálisokra. Szándékosan felgyújtottak valakik egy baden-württembergi transzformátorállomást.

Vasárnap éjszaka szándékos gyújtogatás és szabotázs gyanúja miatt kigyulladt és teljesen megsemmisült egy kulcsfontosságú transzformátorállomás Reutlingen városában a németországi Baden-Württemberg tartományban. A hajnali 5 órára eloltott tűz miatt hatalmas területen szakadt meg a villamosenergia-ellátás, a tömeges áramkimaradás a helyi kórházat is közvetlenül érintette – írja a Portfolio az energynews alapján.

Manuel Hagel tartományi belügyminiszter szerint kiemelten vizsgálják, hogy köztörvényes bűncselekményről vagy politikai indíttatású terrortámadásról van-e szó.

Az utóbbi időszakban látványosan megszaporodtak a kritikus infrastrukturális hálózatok elleni támadások Németországban.

A külföldi (főleg orosz hátterű) hibrid szabotázsakciók és kémtevékenységek mellett egyre gyakoribbak a hazai szélsőbaloldali, antikapitalista és radikális klímavédelmi csoportok akciói is.

Idén január 3-án például a „Vulkangruppe” nevű szervezet vállalt magára egy olyan berlini gyújtogatást, amely több mint 100 ezer embernél kapcsolta le az áramot. Ugyanez a csoport bénította meg 2024 márciusában a Tesla Berlin melletti gyárának áramellátását is.

Bár a kormány korábban egymillió eurós nyomravezetői díjat tűzött ki a hálózatokat támadó radikálisok kézre kerítésére, az elkövetők azonosítása rendkívül nehéz feladat elé állítja a terrorelhárítást.

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Kezdőlap    Külföld    Szabotázs és gyújtogatás az energetikai rendszer ellen, hajsza Németországban

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