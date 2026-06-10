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Referee hands showing red card on football match
Nyitókép: leolintang/Getty Images

Volt, aki nem kapott pirosat a brazil–amerikai női focimeccsen – videó

Infostart / MTI

Botrányba fulladt a Brazília-Egyesült Államok női barátságos labdarúgó-mérkőzés Fortalezában.

A vitákkal és dulakodással tarkított hajrában a játékvezető nyolc piros lapot adott a házigazdáknak: kiállította Arthur Elias szövetségi kapitányt és három segítőjét, a játékosok közül pedig Bia Zanerattót, Tarcianét, majd a lefújás után még két verekedő játékost. A brazilok így kilenc emberrel fejezték be a találkozót, majd a bíró rendőri védelemmel hagyta el a pályát.

A rendezők dühét fokozta, hogy 1-0-ra kikaptak, ráadásul Isabela öngóljával.

Az 55 144 néző előtt lejátszott meccsen - amely a jövő évi, brazíliai világbajnokságra történő felkészülést szolgálta - a 80. percben becserélték a hazaiak legendás csatárát, Martát. A negyvenéves, hatszor a világ legjobbjává választott klasszis a hazai vb-n is szeretne majd pályára lépni.

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