Hivatalosan is hadat üzen a Fidesz–KDNP a migránspaktum végrehajtásának

A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát.

A határozati javaslatban a Fidesz és a KDNP képviselői ezért azt kezdeményezik: az Országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú európai uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktummal kapcsolatban.

A javaslatban rögzítenék: Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak.