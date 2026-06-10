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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (j) a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. június 5-én. Mellette Magyar Éva (j2), Köböl Anita (j3) és Szondi Vanda kormányszóvivők.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Jön a következő kormányszóvivői tájékoztató

Infostart

Ezúttal csütörtökön tartják a tájékoztatót.

Ezen a héten csütörtökön lesz a kormány sajtótájékoztatója, 11 órakor.

Helyszín: Alkotmány utca 5., vagyis a Miniszterelnökség épülete.

Az InfoRádió és az Infostart mindenesetre élőben jelentkezik majd, tartson velünk csütörtök délelőtt!

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kormányszóvivői tájékoztató

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