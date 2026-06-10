Jön a következő kormányszóvivői tájékoztató

Ezen a héten csütörtökön lesz a kormány sajtótájékoztatója, 11 órakor.
Helyszín: Alkotmány utca 5., vagyis a Miniszterelnökség épülete.
Az InfoRádió és az Infostart mindenesetre élőben jelentkezik majd, tartson velünk csütörtök délelőtt!
Ezen a héten csütörtökön lesz a kormány sajtótájékoztatója, 11 órakor.
Helyszín: Alkotmány utca 5., vagyis a Miniszterelnökség épülete.
Az InfoRádió és az Infostart mindenesetre élőben jelentkezik majd, tartson velünk csütörtök délelőtt!
Oroszország bővíti katonai bázisait és növeli haderejét az észak-európai, valamint a balti államokkal közös határai mentén, ami dán hírszerzési források szerint egy esetleges nagyszabású európai konfliktus előkészületeire utalhat - írta meg a Militarnyi.
Az I-csoport könnyen kétszereplőssé válhat, azonban ha Szenegál borítani tudja a papírformát, akkor vagy a norvégok, vagy a franciák dolgát is megnehezíthetik.
The US president warns Iran "will have to pay the price" for taking too long to agree a deal, after Tehran vows retaliation to any attacks.