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Mecser Tamás átvette megbízatását Pósfai Gábor belügyminisztertől az Országos Rendőr-főkapitányság vezetésére.
Nyitókép: Police.hu

Elmondta terveit az új országos rendőrfőkapitány

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Magyar Péter miniszterelnök Pósfai Gábor belügyminiszter előterjesztésére Mecser Tamás rendőr dandártábornokot bízta meg az Országos Rendőr-főkapitányság vezetésével, aki átvette megbízólevelét.

Az új vezető 2026. június 9-én, Budapesten, a Rendőrségi Igazgatási Központban ünnepélyes állománygyűlés keretében vette át a munkáltatói okmányt Pósfai Gábor belügyminisztertől, majd Balogh János r. altábornagy átadta a csapatzászlót utódjának – írja beszámolójában az ORFK kommunikációs szolgálata.

A leköszönő Balogh János r. altábornagy, az elért eredmények ismertetése után elmondta, az országos főkapitányként töltött nyolc évet és nyolc napot szerencsehozó számnak tekinti, ebből a szerencséből pedig bőségesen sokat kíván utódjának Mecser Tamásnak, és minden magyar rendőrnek. Az altábornagy kiemelte, az eltelt évek során egy sokkal erősebb, határozottabb, ütésállóbb szervezet alakult ki, amelyet büszkén ad át utódjának. Megköszönte, hogy a haza szolgálatának nemes feladatát olyan kiemelkedő állományt vezetve végezhette, akikkel büszkén vonulhatott harcba.

A rendezvényen Pósfai Gábor belügyminiszter ismertette Mecser Tamás életútját és kiemelte: az új országos rendőrfőkapitány ízig-vérig nyomozó. A belügyminiszter hangsúlyozta, minden támogatást megad az elkövetkező rendőrségi reformhoz Mecser dandártábornoknak, akinek feladata a rendőri állomány megbecsülésének visszaállítása, a munkafeltételek javításának lehetővé tétele, az elvándorlás megállítása, valamint az alulról jövő kezdeményezések támogatása. A miniszter beszéde zárásaként köszönetet mondott a most szolgáló állomány minden tagjának.

Az ORFK új vezetője kiemelte, a rendőrség szervezete egy kidolgozott svájci órához hasonlít. Ha valamelyik alkotóelem nem jól működik, az egész gépezet leállhat. Ennek alapján minden rendvédelmi dolgozó, a saját helyén létfontosságú, függetlenül attól, hogy járőr, főkapitány, vagy épp rendvédelmi igazgatási alkalmazott. A feladatát megkezdő főkapitány hangsúlyozta, nem fogja tizennégy emelet magasból szemlélni, mi történik a rendőrség mindennapjaiban. Fő célként a rendőri hivatás presztízsének visszaállítását jelölte meg, a rendőri munka zsinórmértékeként pedig a tisztesség, emberség és a jogszabályok adta keretek betartását emelte ki.

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Kezdőlap    Belföld    Elmondta terveit az új országos rendőrfőkapitány

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