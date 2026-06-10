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Nyitókép: Pixabay

Budapest megúszta: itt a rendelet az önkormányzatok befizetési kötelezettségéről

Infostart / MTI

Megjelent a pénzügyminiszter rendelete a települési önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel-többlet utáni befizetési kötelezettségéről.

Megjelent a Magyar Közlöny szerdai számában Kármán András pénzügyminiszter rendelete arról, hogy az egyes településeknek mennyit kell befizetniük a 2025-ös helyi iparűzésiadó-többletük után.

A rendelet a mellékletében rögzíti, hogy az egyes önkormányzatoknak a 2025. évi helyi iparűzési adóbevétel-többletük alapján mekkora összeget kell befizetniük június 30-áig.

A táblázat szerint sem a fővárosnak, sem a budapesti kerületeknek nincs fizetési kötelezettsége. A legtöbb pénzt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kazincbarcikának kell befizetnie, 787,6 millió forintot.

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