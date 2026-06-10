Drágulnak a nyaralások az iráni háború miatt

A szlovákok többsége idén sem mond le a nyári pihenésről. Egy friss, országos felmérés szerint a lakosság 57 százaléka tervez nyaralást, míg 18 százalék biztosan otthon marad. A megkérdezettek negyede egyelőre még nem döntötte el, hogy elutazik-e a nyáron. A külföldi úti célok között idén is Csehország és Horvátország számít a legnépszerűbbnek.

A kutatásból kiderül, hogy a nyaralást tervezők jelentős része nemcsak külföldön, hanem belföldön is szeretne kikapcsolódni. A válaszadók 42 százaléka mindkét lehetőséggel számol, míg 34 százalék kizárólag külföldre készül. Csak szlovákiai nyaralást a megkérdezettek mintegy 22 százaléka tervez.

A felmérés arra is rámutatott, hogy az utazási szokásokat továbbra is jelentősen befolyásolja a háztartások anyagi helyzete. A magasabb jövedelmű családok körében jóval gyakoribb a nyaralás, míg az alacsonyabb bevétellel rendelkező háztartások közül még tízből négy sem engedheti meg magának az utazást. A fővárosban, Pozsonyban élők a legnagyobb arányban választják a belföldi és külföldi pihenés kombinációját.

A külföldi úti célok közül idén Csehország és Horvátország vezeti a népszerűségi listát Szlovákiában: mindkét országot a nyaralni készülők 23 százaléka jelölte meg.

Szorosan mögöttük következik Olaszország, amely egyre népszerűbb a fiatalabb korosztály és a nagyvárosok lakói körében. A kedvelt úti célok között szerepel még Törökország, Görögország, Lengyelország, Ausztria, Bulgária, Egyiptom és Albánia is.

A közel-keleti konfliktusok hatása már az idei nyaralási terveken is érződik. A külföldre készülő szlovákiai utazók mintegy ötöde emiatt módosította eredetileg tervezett úti célját.

A felmérésből az is kiderül, hogy a külföldi nyaralások általában hosszabbak. A legtöbben hét és tíz nap közötti utazást terveznek, míg belföldön inkább a négy-hat napos kikapcsolódás a jellemző. Sokan pedig csak egy hosszú hétvégére utaznak el.

A költségeket tekintve

a leggyakoribb nyári büdzsé az 500 és 1000 euró közötti összeg.

Ugyanakkor minden hetedik válaszadó háromezernél is több eurót szán a nyaralására, és akadnak olyanok is, akik ötezer eurónál nagyobb kiadással számolnak.

Az előző évhez képest a megkérdezettek több mint fele nagyjából ugyanannyit szeretne költeni a vakációra. Közel harminc százalék azonban magasabb kiadásokkal számol, míg minden ötödik válaszadó igyekszik visszafogni a költségeit.

A nyári pihenést a legtöbben a rendszeres jövedelmükből és megtakarításaikból finanszírozzák. Hitelt csupán a válaszadók három százaléka venne fel erre a célra. A pénzügyi szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a nyaralást érdemes előre megtervezni és saját forrásból fedezni. Mint fogalmaztak: egy vakáció néhány hét alatt véget ér, a rá felvett hitel törlesztése viszont akár évekig is eltarthat.