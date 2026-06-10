Még mindig várja a pályázókat a hivatalvezetői pozícióba a házelnök

Van még négy nap a határidőig, ezért megerősítette a Facebookon Forsthoffer Ágnes parlamenti elnök, hogy még lehet pályázni az Országgyűlés Hivatala főigazgatói pozíciójába, amely pozíció május 12-én nyílt meg.

A házelnöki közlés szerint van már 30 pályázat az asztalán.

A munkát július 1-jén kell elkezdeni.

Such György távozó hivatalvezető munkáját közös megegyezéssel szüntették meg, 13 éven át dolgozott ekként. Munkáját a házelnök megköszönte.

Az Országgyűlés Hivatala az Országgyűlés szervezeti, működtetési, ügyviteli és döntés-előkészítési feladatait ellátó központi költségvetési szerv, amely az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez. Az Országgyűlés Hivatalát a főigazgató vezeti. Az országgyűlési törvény szerint a házelnök nevezi ki és menti fel a főigazgatót, aki a házelnök irányítása alatt végzi munkáját.