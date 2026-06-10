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Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Még mindig várja a pályázókat a hivatalvezetői pozícióba a házelnök

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Such György 13 év után közös megegyezéssel távozott, az új munkaerő július 1-jével áll majd alkalmazásban. 30 vetélytárs már van.

Van még négy nap a határidőig, ezért megerősítette a Facebookon Forsthoffer Ágnes parlamenti elnök, hogy még lehet pályázni az Országgyűlés Hivatala főigazgatói pozíciójába, amely pozíció május 12-én nyílt meg.

A házelnöki közlés szerint van már 30 pályázat az asztalán.

A munkát július 1-jén kell elkezdeni.

Such György távozó hivatalvezető munkáját közös megegyezéssel szüntették meg, 13 éven át dolgozott ekként. Munkáját a házelnök megköszönte.

Az Országgyűlés Hivatala az Országgyűlés szervezeti, működtetési, ügyviteli és döntés-előkészítési feladatait ellátó központi költségvetési szerv, amely az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez. Az Országgyűlés Hivatalát a főigazgató vezeti. Az országgyűlési törvény szerint a házelnök nevezi ki és menti fel a főigazgatót, aki a házelnök irányítása alatt végzi munkáját.

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Kezdőlap    Belföld    Még mindig várja a pályázókat a hivatalvezetői pozícióba a házelnök

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