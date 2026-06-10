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Nyitókép: Pixabay

Az Egyesült Államok szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelentett a szomáliai bíró

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Hazaérkezett Mogadishuba Omar Artan, a világbajnokságra kiválasztott szomáliai játékvezető, akitől megtagadták a belépést az Egyesült Államokba. Szurkolók és tisztviselők tömege fogadta.

Omar Artan lett volna az első szomáliai játékvezető, aki világbajnokságon bíráskodik, miután felkerült a FIFA végleges listájára a tornára. Afrika egyik legjobb játékvezetőjét tavaly a kontinens legjobb férfi játékvezetőjének választották.

Mogadishuban Artan bírálta a döntést, hogy megtiltották számára a belépést az Egyesült Államokba a világbajnokságra, mondván, hogy ami vele történt, „sajnálatos”. A Trump-adminisztráció kedden azt mondta, hogy az Egyesült Államok azért tagadta meg Artan belépését a világbajnokságra, mert kapcsolatban állt „terrorszervezetek feltételezett tagjaival”.

„Ami történt, megtörtént, és sajnálatos volt. Hálás vagyok a FIFA által nyújtott támogatásért” – mondta Artan, s egyben arra ösztökélte támogatóit, hogy álljanak ki hazájuk mellett. – „Szomália a miénk, akár jól, akár rosszul mennek a dolgok. Azt akarom mondani a fiataljainknak, hogy ne veszítsék el a reményt az országunkban. Most a saját országomban vagyok, és nincs más hely, ahol inkább lenni szeretnék.”

Óriási ováció közepette így folytatta: „Megígérem nektek, ha Isten is úgy akarja, elmegyek a következő világbajnokságra.

Szomália kormánya próbált segíteni, de sikertelenül tárgyalt az Egyesült Államokkal és a FIFA-val Artan beléptetéséről a vb-rendező országba.

Artan nevének említése nélkül az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala (CBP) azt közölte, hogy egy szomáliai állampolgár érkezett szombaton Isztambulból a miami nemzetközi repülőtérre, és átvilágítási aggályok miatt belépésre nem volt jogosult.

Egy kormányzati tisztviselő később azt mondta, hogy a CBP tisztviselői megállapították, hogy Artan veszélyt jelent a nemzetbiztonságra. Artan a múlt héten kapott vízumot az Egyesült Államokba való utazáshoz, közölte a kenyai szomáliai nagykövetség, amely az kérelmet feldolgozta. A Trump-adminisztráció tavaly átfogó utazási tilalmat vezetett be 12 ország, köztük Szomália állampolgáraira.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Az Egyesült Államok szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelentett a szomáliai bíró

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