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Karim Khan, a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze Jeruzsálemben. Forrás: X / Intl Criminal Court
Nyitókép: Forrás: X / Int'l Criminal Court

Elérte a szexbotrány a főügyészt

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Azonnali hatállyal felfüggesztette tisztségéből Karim Khant, a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) főügyészét a bíróság tagállamainak közgyűlését felügyelő testület - közölte a hágai székhelyű testület.

A döntés egy több mint másfél évig tartó vizsgálat nyomán született, amelyet az ENSZ belső ellenőrzési szolgálata (OIOS) folytatott le egy, a főügyész ellen felhozott szexuális zaklatási ügyben. A testület közlése szerint az ügyben készült jelentés, a rendelkezésre álló bizonyítékok, bírói szakértők véleménye és írásos beadványok alapján jutottak arra a következtetésre, hogy fegyelmi eljárás keretében az ügyet a tagállamok közgyűlése elé terjesztik.

Diplomáciai források szerint a bíróság irányító testületének végrehajtó bizottsága súlyos kötelességszegést állapított meg, és

Karim Khan hivatalából való eltávolítását javasolja.

A végső döntést az ICC 125 tagállama hozza meg egy később összehívandó rendkívüli ülésen.

A vádak

A brit jogászt 2024-ben egy közeli munkatársa vádolta meg azzal, hogy hosszabb időn keresztül zaklatta, illetve beleegyezése nélküli szexuális cselekményekre kényszerítette. Khan minden vádat visszautasít. Ügyvédei hétfői közleményükben azt írták, hogy a döntés jogszerűtlen, eljárásjogilag tisztességtelen és nem támasztják alá bizonyítékok.

Sajtóértesülések szerint az ENSZ vizsgálata "ténybeli alapot" talált a vádakhoz, és tanúvallomások is alátámasztották a panaszos állításait. Ugyanakkor három bíró külön jelentése arra a következtetésre jutott, hogy a bizonyítékok nem elegendőek a vádak kétséget kizáró bizonyításához.

Az 56 éves Karim Khan 2021 óta tölti be a főügyészi tisztséget. Tavaly májusban önkéntes szabadságra vonult a vizsgálat lezárásáig. Ő az első ICC-főügyész, akit a bíróság felügyeleti szerve hivatalosan felfüggesztett.

Az ICC alapító szerződéséhez 125 állam csatlakozott, köztük valamennyi európai uniós tagállam. Az Egyesült Államok, Oroszország és Izrael nem tagja a testületnek.

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