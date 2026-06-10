De ki veszi át Magyar Péter EP-képviselői mandátumát? Most kiderült

Az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti képviselőcsoportjának tagjává választotta szerdán Bogdán Csabát és Weisz Viktort, a Tisza Párt két új EP-képviselőjét – tájékoztatott Tisza Párt európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportja szerdán.

Közleményében a képviselőcsoport közölte:

Bogdán Csaba és Weisz Viktor Magyar Péter, illetve Tarr Zoltán mandátumát veszi át

az Európai Parlamentben a héttagú magyar néppárti delegáció tagjaként.

Bogdán Csaba a miniszterelnök helyét megörökölve az EP Alkotmányügyi Bizottságában (AFCO), míg Weisz Viktor, Tarr Zoltán miniszter helyén az EP Kulturális és Oktatási Bizottságának (CULT) lesz a tagja.

Bogdán mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika-filológia szakon is diplomát szerzett. Doktori fokozatát a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte, kutatása az emberi gerinc vizsgálatára irányult. Legutóbbi munkahelyén egy CT- és MR-diagnosztikai központ ügyvezető igazgatója volt.

Weisz Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King’s College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen. Külügyi tanácsadóként eddig is részt vett az EP-delegáció munkájában: nemzetközi politikai, külgazdasági és geopolitikai kérdések elemzésével, valamint stratégiai előkészítésével foglalkozott.

„Mindkét képviselőnk valódi vérfrissítést jelent a néppárti frakció számára. Weisz a képviselőcsoport legfiatalabb tagjaként új dinamikát és merész jövőképet visz az európai politikába” – fogalmaztak.

A közlemény Weisz Viktort idézte, aki azt mondta: „a mi generációnk felelőssége, hogy az európai eszmét a huszonegyedik század nyelvére fordítsa”. Ez a nyelv ma a szakértelem, a nyitott szellem és a folyamatos tanulás – hangoztatta az EP-képviselő.

Bogdán Csaba a közlemény szerint azt mondta: európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését, az átlátható működést és a társadalmi igazságosság képviseletét tekinti a fő céljának.

„Hiszek abban, hogy amilyen mértékben felfedezi magában az ember az erkölcsöt, úgy válik egyre szabadabbá a saját hivatásában is” – tette hozzá az EP-képviselő.