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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kapitány István 500 milliárd forintos pályázati keret megnyitásáról adott hírt

Infostart / MTI

Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamosenergia-rendszer korszerűsítésére – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán szerdán.

Felidézte, hogy a Tisza-kormány történelmi sikert ért el: összesen 16,4 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamosenergia-rendszer fejlesztésére.

Tempósan kell haladni közlése szerint, mert a helyreállítási alap forrásainak felhasználási határideje augusztus végén lejár.

A miniszter kiemelte: a júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége.

A fejlesztések több mint 4800 megawatt tisztaenergia-termelés rendszerbe kapcsolását alapozzák meg. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások – ismertette.

A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áram felhasználását segítik.

Kapitány István hangsúlyozta, hogy a korszerűbb, rugalmasabban működő hálózat növeli az energiaellátás biztonságát. Több tiszta és olcsó energia bevonásával csökkenteni lehet a magyar vállalkozások energiaárait, és erősíteni a versenyképességüket.

Azon dolgozunk, hogy a magyar embereknek járó uniós források mielőbb valódi fejlesztésekben, biztonságosabb energiaellátásban és erősebb magyar gazdaságban jelenjenek meg – fogalmazott a bejegyzésében.

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Kezdőlap    Belföld    Kapitány István 500 milliárd forintos pályázati keret megnyitásáról adott hírt

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