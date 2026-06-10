Kapitány István 500 milliárd forintos pályázati keret megnyitásáról adott hírt

Felidézte, hogy a Tisza-kormány történelmi sikert ért el: összesen 16,4 milliárd euró uniós támogatás hazahozataláról állapodtak meg az Európai Bizottsággal. Ebből mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamosenergia-rendszer fejlesztésére.

Tempósan kell haladni közlése szerint, mert a helyreállítási alap forrásainak felhasználási határideje augusztus végén lejár.

A miniszter kiemelte: a júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége.

A fejlesztések több mint 4800 megawatt tisztaenergia-termelés rendszerbe kapcsolását alapozzák meg. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások – ismertette.

A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áram felhasználását segítik.

Kapitány István hangsúlyozta, hogy a korszerűbb, rugalmasabban működő hálózat növeli az energiaellátás biztonságát. Több tiszta és olcsó energia bevonásával csökkenteni lehet a magyar vállalkozások energiaárait, és erősíteni a versenyképességüket.

Azon dolgozunk, hogy a magyar embereknek járó uniós források mielőbb valódi fejlesztésekben, biztonságosabb energiaellátásban és erősebb magyar gazdaságban jelenjenek meg – fogalmazott a bejegyzésében.