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Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) érkezik a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári Piknikre a kötcsei Dobozy-kúriához 2024. szeptember 7-én. Balról Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Fidesz: már hatvannál is több ügyben intézkedett a Védvonal

Infostart / MTI

A párt kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan közleményben számolt be a Fidesz-szimpatizánsok és támogatók számára létrehozott szervezet eddigi aktivitásáról.

„Az elmúlt alig két hétben több mint hatvan olyan bejelentés érkezett, amivel érdemben kellett foglalkoznia a Czunyiné Bertalan Judit által vezetett Védvonalnak. Közben a Védvonal szervezeti kialakítása is megtörtént, a jogi segítségnyújtáshoz szükséges munka bázisa elkészült. A Védvonal személyesen is elérhető Budapesten, a Polgárok Házában” – írja közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója..

Az eddigi bejelentések jelentős része internetes uszításról, sértegetésről, fenyegetésről szól. A szervezet ilyen esetekben azt javasolja, hogy az érintettek jelentsék ezeket az internetes felület közösségi alapelveibe ütközőként, vagy éljenek a Büntető Törvénykönyv (Btk.) internetes zaklatás (Btk. 222. §) tényállása szerinti lehetőséggel. A Védvonal szakmai csapata segít a beadványok megfogalmazásában – áll a közleményben.

A másik nagy érintetti kör a kormányzati, közigazgatási szektorban megkezdett tisztogatások áldozatai. A legtöbben a felmondás közlésének körülményeit kifogásolják – közölte Havasi Bertalan. Ide sorolhatóak azok a kérdések és segítségkérések is, amelyek a szervezeti átalakításokkal vagy a jogviszony-változással kapcsolatos munkavállalói jogokat érintik.

Bejelentések érkeznek az egyetemi világból – oktatóktól és hallgatóktól egyaránt – politikai diszkriminációra vonatkozóan. Ilyenek például megszégyenítő megjegyzések a katedráról, vagy problémák a tanulmányi vagy tudományos előmenetellel kapcsolatban – írja a kommunikációs igazgató.

Közlése szerint a szervezet egyre több munkahelyi légkört mérgező vagy az egzisztenciális biztonságot veszélyeztető munkáltatói magatartásról kap bejelentést. Szintén nagyobb számú esetkör a kistelepülési polgármestereket és helyi képviselőket érő vádaskodások és lemondásra felszólítások ügye.

Politikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is kapott információkat a Védvonal: két esetben a választások után nem szűnő gyalázkodás és vegzálás miatt a párt korábbi segítői öngyilkosságot követtek el, ezen ügyeket a hatóságok vizsgálják – írja Havasi Bertalan, hozzátéve, hogy a Védvonalnak kegyeleti okokból egyéb tájékoztatást nem áll módjában adni.

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Kezdőlap    Belföld    Fidesz: már hatvannál is több ügyben intézkedett a Védvonal

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