Bendarzsevszkij Anton: ez most már trendforduló, Ukrajna megfordította a háború menetét

Jelentős változást hozott az ukrajnai háborúban, hogy az ukránok drónokkal támadják az orosz utánpótlás-útvonalakat. Miközben mindkét fél harci sikerekről kommunikál, Bendarzsevszkij Anton szerint a béke lehetősége továbbra sem látható.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az InfoRádióban azt mondta, bár Vlagyimir Putyin orosz elnök az utóbbi időben nagyon optimistán nyilatkozott az orosz csapatok és a gazdaság helyzetéről, valójában egyáltalán nem ennyire pozitív a kép orosz szemszögből. Még bizonyos orosz katonai bloggerek, véleményvezérek és egyes orosz döntéshozók is megfogalmaztak komolyabb kritikákat az elmúlt időszakban az orosz gazdaság helyzetéről, illetve a katonai célokkal kapcsolatban. Ahogy a szakértő fogalmazott, vannak bőven problémái az oroszoknak a fronton, mivel az ukránok egyértelműen átvették a kezdeményezést.

Az orosz elnök mégis pozitívan látja a fejleményeket, amivel kapcsolatban Bendarzsevszkij Anton azt a megjegyzést tette, hogy vagy nem látja a teljes képet, a valós helyzetet, vagy pontosan tisztában van vele, csak nem kommunikálhatja az igazságot a nyilvánosság előtt. Ha Vlagyimir Putyin arról kezdene el beszélni, hogy komoly problémákkal küzd és az összeomlás szélére került az orosz haderő, és ellátási zavarai vannak, míg az orosz gazdaság komoly válsággal néz szembe, az teljes bizonytalanságot keltene és sok-sok kérdés fogalmazódna meg a társadalomban. Ezt elkerülve

Vlagyimir Putyin inkább magabiztosságot próbál mutatni, és rendre azt hangoztatja, hogy sikeresek a fronton.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy változott az orosz–ukrán háború képe az elmúlt időszakban. Egyes véleményekkel szembemenve hangsúlyozta, hogy a háború nem statikus, hanem dinamikus, a jelenlegi szakasz pedig egyértelműen Ukrajnának kedvez. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ez mindig így marad, és Oroszország számára elúszott a háború.

Bár Ukrajna megfordította a háború menetét, a szakértő szerint felelősségteljesen nem lehet kijelenteni, hogy a győzelem felé halad.

A trendforduló jelei viszont nagyon is látszanak. Míg tavaly az oroszok kerültek jobb helyzetbe a fronton, az elmúlt öt-hat hónapban a fejlemények az ukránoknak kedveztek.

A fordulatot Ukrajna elsősorban a technológiának köszönheti, és az utóbbi időben jelentős fölénybe került a drónok alkalmazásában, a mesterségesintelligencia-képességek használatában, továbbá a Starlink és a mesh hálózat vonatkozásában is. Ahol leginkább megmutatkozik ez a különbség Ukrajna javára, az az orosz képességeket, infrastruktúrát „pusztító” drónhasználat. A frontvonal mögött 20-100 km távolságra lévő hátországban, ahol egyébként mind az ukrán, mind az orosz félnek az ellátása összpontosul, Ukrajna képes hatékonyan támadni az orosz ellátást. Ugyanezt nem tudja végrehajtani az orosz hadsereg, amely egyszerűen nem tud mit kezdeni ezzel a rendkívül hatékony ukrán képességgel.

Bendarzsevszkij Anton kiemelte: a harctéren a logisztika és az ellátás minden másnál fontosabb, ami a harchoz szükséges. „Ha a fronton lévő egységek nem kapják meg a szükséges mennyiségű lőszert, tüzérségi gránátot, ha nem tudják ellátni a sebesülteket, mert elfogyott a kötszer, és ha nem kapják meg az élelmiszert, a vízellátást a katonák, akkor nem tudnak előrehaladni.

És ilyenkor kezdődnek a bajok, mert az ellenfél szinte bármikor megsemmisítheti őket. Jelenleg éppen ez történik a fronton ukrán kezdeményezéssel”

– magyarázta a szakértő.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az utóbbi időben mintha hajlandóságot mutatott volna arra, hogy akár területi engedményeket is tehet Ukrajna, de Bendarzsevszkij Anton szerint nagyon nehéz megjósolni, lehetnek-e igazi lépések a háború lezárása felé. Mint mondta, az elmúlt másfél évben látható volt Ukrajna részéről a megegyezési szándék, amit erősített, hogy az Egyesült Államok is ebbe az irányba tolta a kijevi vezetést. Ugyanakkor az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója az orosz félnél nem tapasztal nyitottságot a megállapodásra. Úgy véli, az elmúlt egy évben nagyon sokat közeledtek a pozíciók, pozitív változások történtek a tárgyalásokon.

Idén februárban azonban kitört az iráni háború, ami „egyfajta mentőövet jelentett Moszkvának a gazdaságot és az energiabevételeket illetően”. Bendarzsevszkij Anton egyelőre nem tartja reális lehetőségnek azt, hogy az orosz vezetés ismét tárgyalóasztalhoz üljön. Nem zárja ki, hogy az ukrán katonai sikerek hatására ez majd változni fog a jövőben, jelen állás szerint azonban nem a rendezés irányába haladnak a felek. Időnként vannak pozitív jelek, de az összkép nem ad okot az optimizmusra, vagyis a háború minél előbbi lezárására.

A cikk Domanits András interjúja alapján készült.

(A nyitóképen: a szevasztopoli Panoráma Múzeum épületét oltják egy ukrán dróntámadás után 2026. június 10-én.)