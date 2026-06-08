Elhunyt az Óbudán e-rollerrel elgázolt idős férfi
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Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere
2026. június 8. 18:00
Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere
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