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Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere

2026. június 8. 18:00
Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere

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Audio tartalmak

2026. június 8. 18:58
Már az élelmiszeren is spórol a szlovák háztartások jelentős része
2026. június 8. 18:45
A versenyhivatal több mint 1,5 milliárd forintot hozott a költségvetésnek idén
2026. június 8. 18:21
Salát Gergely: Észak-Korea azt akarja üzenni, hogy minden rendben a kínai kapcsolatával
2026. június 8. 18:09
Csizmadia Gábor: a magyar GDP-t is visszafoghatja az új vendégmunkás-szabályozás
2026. június 8. 18:00
Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere
2026. június 8. 17:45
Magyar miatt maradnak a magyarok?
2026. június 8. 17:21
Elemző: óriási a költségvetés hiánya a májusi kis többlet ellenére is
2026. június 8. 17:09
Akcióban az egyetlen orosz ember, akit az ukránok elviselnek
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