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Viharfelhők Sátoraljaújhelyről fotózva 2025. július 10-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Vihar, jégeső: durva lesz az éjszaka, beütött a riasztás

Infostart / MTI

Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki több nyugat-magyarországi járásra a HungaroMet Zrt. szerda este.

A riasztással érintett zalai és somogyi járásokban a következő órákban hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.

A veszélyjelzés szerint szerdán a késő esti órákban egy zivatarrendszer érkezik nyugat felől, amely nagyjából az éjféli órák környékén érheti el a Duna vonalát, majd a hajnali, reggeli órákban kelet felé helyeződve fokozatosan elhagyja az országot.

Az intenzívebb cellákat felhőszakadás, viharos, óránkénti 60-85 kilométeres széllökés, valamint helyenként jégeső is kísérheti. Heves zivatarok legnagyobb valószínűséggel főként a délnyugati, déli vidékeken fordulhatnak elő a késő esti órákban, akár 2-4 centiméteres jéggel és óránkénti 85 kilométeresnél is erősebb széllökésekkel.

Ezek alapján a HungaroMet Zrt. szerda éjfélig másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki hevesebb zivatarok veszélye miatt Zala, Somogy, Tolna és Baranya vármegyék területére, ahol a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és jégeső is. Az ország többi részére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki, ezekben a vármegyékben az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kéri, hogy ahol hevesebb zivatarok miatt van érvényben riasztás, ott az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében. A fasorok mellett kellő figyelemmel közlekedjenek, és lehetőleg senki ne parkoljon villanyvezetékek és fák alá.

Azt tanácsolják, hogy ha valakit autóvezetés közben ér a felhőszakadás, akkor lassítson, vagy lehetőség szerint álljon meg, amíg a heves zivatar elvonul.

Azt kérik, ha valaki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, akkor jelezze a 112-es segélyhívón.

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