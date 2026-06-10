ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.9
usd:
308.05
bux:
132947.68
2026. június 10. szerda Gréta, Margit
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Óriási focilabda a vancouveri Science World Múzeum tetején 2026. június 5-én. Az épületben jelenleg a FIFA Futball és Technológia címû idõszaki kiállítása látható. A komplexum a 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne, a vancouveri BC Place stadionnal szemben található. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot 2026. június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.
Nyitókép: MTI/EPA/Bob Frid

A rekordok foci-vb-je jöhet és több világsztártól is búcsúzunk – esélyesek, tudnivalók

Infostart / MTI

Magyar idő szerint csütörtök este 9 órakor a Mexikó–Dél-Afrika meccsel elrajtol a labdarúgó-világbajnokság. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric és Manuel Neuer is az utolsó világbajnokságán szerepel. Először rendezi három ország a foci-vb-t, és összesen 871 millió dollár pénzdíjat osztanak szét a résztvevők között, ami majdnem a duplája a négy évvel ezelőttinek.

A társházigazda Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság csütörtöki mérkőzésével veszi kezdetét a XXIII. labdarúgó-világbajnokság, amelyen az Európa-bajnok Spanyolország és a legutóbb ezüstérmes Franciaország számít a legnagyobb favoritnak.

A 39 napon át tartó csúcsesemény a 32-ről 48 csapatra növelt létszám és az ebből fakadóan 64-ről 104-re emelkedett meccsszám miatt biztosan több rekordot megdönt. Az előző, katari vb 172 gólos csúcsa és az 1994-es, egyesült államokbeli esemény 3 587 538 össznézőszámra vonatkozó rekordja várhatóan a múlté lesz, de már az is egyedülálló, hogy

most először három ország lesz házigazda.

Feltehetően csúcsteljesítményekből sem lesz hiány, például a négy éve az argentin válogatottat világbajnoki címre vezető Lionel Messi minden egyes pályára lépéssel tovább javítja majd a jelenleg 26 vb-meccset számláló csúcsát. A nyolcszoros aranylabdás játékmester ennél fontosabb mutatóban is élre törhet, mivel mindössze három találat választja el a vb-k legeredményesebb játékosától, a 16 gólos Miroslav Klosétól. A német csatár elsőségét azonban nemcsak Messi, hanem az előző torna francia gólkirálya, Kylian Mbappé is fenyegeti, a Real Madrid világklasszisa 12-szer volt eredményes eddigi két vb-jén.

Kik az esélyesek?

Ami az esélyeket illeti, abban a szakértők egyetértenek, hogy a két évvel ezelőtti kontinensviadalon aranyérmes spanyolok, valamint az előző két vb-n döntős franciák kerete a legerősebb. Utóbbiak már lassan egy évtizede a futballvilág legjobbjai közé tartoznak, és a futballtörténelem harmadik nemzeteként juthatnak sorozatban harmadszor vb-döntőbe a németek (1982-1990) és a brazilok (1994-2002) után. Előbbiek pedig közönségszórakoztató és domináns játékkal rukkoltak ki 2024-ben a németországi kontinensviadalon, ezt a formájukat pedig azóta is tartják, bár a Nemzetek Ligája tavalyi döntőjében tizenegyesekkel alulmaradtak.

Ez a két gárda világsztárok egész sorát vonultatja fel, még a cserejátékosaik között is akadnak igazi klasszisok. Persze az európai csapatok közül az angol, a portugál, a német és a holland is jó erőkből áll – elég csak példaként Harry Kane-t, Vitinhát, Virgil van Dijkot, vagy éppen Florian Wirtzet említeni –, ugyanakkor a kereteik kevésbé erősek. Anglia az előző két Eb-n ezüstérmesként zárt, de a legutóbbi két vb-n is legalább nyolc közé jutott, azaz folyton ott van a legjobbak között, ám a végjátékban még nem jött ki neki a lépés. Portugália többek között azzal bizonyította erejét, hogy egy éve a nagy esélyes spanyolok előtt diadalmaskodott az NL-ben, Németország pedig két csúfos, csoportkörös búcsú után szeretne javítani, míg Hollandia négy éve a vb-n a legjobb nyolcig, két esztendeje pedig az Eb-n az elődöntőig menetelt, ezt próbálja most túlszárnyalni.

A meglepetésre képes európai válogatottak között a norvég és a svájci említhető.

Az öt diadalával rekorder Brazília ugyan nem szerepelt meggyőzően a selejtezősorozatban, de minden idők egyik legjobb edzőjének tartott olasz Carlo Ancelotti tavalyi kinevezése és az utóbbi időben sokat sérült Neymar visszatérése után sokat várnak a csapattól a dél-amerikai ország szurkolói. Legalább ilyen felfokozott a hangulat Argentínában, mivel az egyedi futballcipője alapján "az utolsó tangóra" és minden bizonnyal címvédésre készül Messi. Az európai és a dél-amerikai kontinens képviselőin kívül más csapat még soha nem jutott fináléba, így ezúttal is meglepetésnek számítana, ha például ázsiai vagy afrikai gárda érintett lenne az aranycsatában. Erre talán a legutóbb elődöntős Marokkó a legesélyesebb, tekintve, hogy 29 veretlen meccsel érkezett a tengerentúli tornára.

A nagy búcsúzók

Számos világsztár utoljára szerepel vb-n: a portugáloknál a Messihez hasonlóan hatodik vb-jére készülő Cristiano Ronaldo, a legutóbbi két alkalommal ezüst- és bronzérmes horvátoknál Luka Modric, a németeknél pedig Manuel Neuer.

Amit a tornáról tudni kell

A 12 csoportból az első kettő mellett a nyolc legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, amely egy körrel bővült, azaz a csapatoknak már a 16 közé jutásért is játszaniuk kell, így a végjáték résztvevői összesen nyolc meccset játszanak le. A létesítmények közül csupán egyet, a mexikóvárosi Azték Stadiont kellett felújítani és egyet, a torontói BMO Fieldet ideiglenesen kibővíteni.

A vb legnagyobb létesítménye a 94 ezer néző befogadására alkalmas dallasi AT&T Stadion, de nem ott rendezik a döntőt, hanem a New York vonzáskörzetében található MetLife Stadionban, amely 82 500 nézőt képes vendégül látni.

A FIFA 206 tagországa nevezett a 2023 szeptemberétől 2026 márciusáig tartó, összesen 899 meccset jelentő és 2527 gólt hozó selejtezősorozatba, amely után 45 válogatott csatlakozott a három házigazdához, hogy a több mint egy hónapos futballünnep során eldöntse: melyik nemzeti együttes a világ legjobbja. A magyarok – mint 1986 óta mindig – sikertelenül zárták a kvalifikációt, az európai F csoportban Portugália és Írország mögött, de Örményország előtt harmadik helyen végeztek nyolc ponttal.

Pénzdíjak, jutalmak

A FIFA busásan díjazza a válogatottakat: összesen 871 millió dollárt oszt szét a nemzeti szövetségeknek, ami majdnem a duplája a négy évvel ezelőttinek, mivel a résztvevők alapból kaptak 10 milliót a sikeres kvalifikációért és további 2,5 milliót a felkészülésre.

A teljesítményalapú díjazásból a győztes 50 milliót, a döntő vesztese 33 milliót, a bronzérmes 29, míg a negyedik 27 milliót kap.

A legjobb nyolc között búcsúzó válogatottak 19 millióval, míg a nyolcaddöntőben kiesett csapatok 15 millióval vigasztalódnak.

A futball-vb, amely a nyári olimpia után a világ második legnagyobb sporteseménye, a július 19-i döntővel zárul. Négy év múlva Spanyolországban, Portugáliában és Marokkóban tartják a futball csúcsünnepét, a XXIV. labdarúgó-világbajnokságot, de egy-egy meccsnek otthont ad Argentína, Paraguay és a száz évvel korábbi első vb házigazdája, Uruguay is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    A rekordok foci-vb-je jöhet és több világsztártól is búcsúzunk – esélyesek, tudnivalók

egyesült államok

mexikó

kanada

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pénteken érvénybe lép a migrációs paktum – Nemcsak Magyarország görget maga előtt tartozásokat

Pénteken érvénybe lép a migrációs paktum – Nemcsak Magyarország görget maga előtt tartozásokat

Nemcsak a fizikai infrastruktúra kialakítása okoz gondokat több uniós tagországnak, hanem a jogi átültetés kapcsán is jelentkeznek bizonyos gondok – mondta az InfoRádióban a Migrációkutató Intézet igazgatója az Európai Unió Migrációs és Menekültügyi Paktumáról. Marsai Viktor figyelmeztetett: ha a magyar kormány nem lesz hajlandó végrehajtani a paktum kötelezően előírt intézkedéseit, akkor a napi egymillió eurós bírság továbbra is „ketyegni fog”, sőt akár még kötelezettségszegési eljárás is indulhat Magyarországgal szemben.
„Három hét alatt” – Elkészült az uniós pénzek érkezését lehetővé tévő törvényhegy

„Három hét alatt” – Elkészült az uniós pénzek érkezését lehetővé tévő törvényhegy

Történelmi jelentőségű törvénycsomag az Országgyűlésben – jelentette be Magyar Péter kedd este a Facebook-oldalán közzétett videóban annak kapcsán, a kormány benyújtotta az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot.
 

Benyújtotta a kormány az uniós források hazahozatalához szükséges hatalmas törvényjavaslat-csomagot

Magyar Péter: a demokrácia „nem kér enni”, de időigényes

Karácsony Gergely az Arénában: megoldja-e Budapest problémáit a kormányváltás?

VIDEÓ
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.10. szerda, 18:00
Gál Katalin
a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Maximumra pörgeti Moszkva egy fegyver bevetését a fronton: Ukrajna tehetetlen

Maximumra pörgeti Moszkva egy fegyver bevetését a fronton: Ukrajna tehetetlen

Műholdfelvételek tanúsága szerint az orosz irányított légibombák (KAB-ok) az ukrán elektronikai hadviselés zavarási kísérletei ellenére is pontosan találják el a célpontjaikat a zaporizzsjai Hulajpole környékén - közölte a Militarnyi.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Országos razzia volt a magyar büfékben: milliókat fizetnek a higiéniai hiányosságok miatt

Országos razzia volt a magyar büfékben: milliókat fizetnek a higiéniai hiányosságok miatt

Az országos fogyasztóvédelmi akció során összesen 413 mozgó vendéglátó egység, büfékocsi és food truck vizsgálatára került sor.

BBC
Business Sport Travel Science
Homes set on fire in Belfast night of violence as MP says people targeted based on skin colour

Homes set on fire in Belfast night of violence as MP says people targeted based on skin colour

On one street, hundreds of masked men carrying bottles and bricks set bins on fire and shouted "foreigners out", our reporter says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 10. 10:10
Támogatási programot indít a jászberényi munkavállalóknak az Electrolux, nem engedi el őket csak úgy
2026. június 10. 09:49
Lángba borult egy baromfifeldolgozó üzem Nyírbátorban
×
×