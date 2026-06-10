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Az ukrán nemzetiség országgyűlési szószólója, Grexa Liliána az Arénában.
Nyitókép: InfoRádió

Grexa Liliána: ha én most nem szólalok föl, mit szólna az ukrán nagymamám?

InfoRádió

Megszenvedte a magyarországi ukrán közösség a választási kampány folyamatos „ukránozását” – mondta az ukrán nemzetiség országgyűlési szószólója, Grexa Liliána az InfoRádió Aréna című műsorában, és hozzátette: az országgyűlési választások után „elmúlt az ukrán veszély”.

Nem sokkal a 2022. február 24., az orosz–ukrán háború kitörése óta tölti be az Országgyűlésben az ukrán nemzetiség szószólói posztját Grexa Liliána. Az InfoRádió Aréna című műsorában felidézte, hogy nem sokkal a 2022-es megválasztása után már beszédet tartott a Parlamentben, mert a háború nyomán kialakult migrációs helyzetben fontos volt a megszólalása.

„Azt gondoltam, hogy majd legalább egy fél évig ülök a parlamentben és okosan figyelek, hogy mégis hogy csinálják ezt a nagyok és tapasztaltak, de egy hónappal az alakuló ülés után azt éreztem, hogy muszáj megszólalnom, mert azt láttam, hogy nagyon feszültté kezd válni a magyar–ukrán viszony, és arról kezdtem el beszélni, hogy mennyire sokat segítettek a magyarok az ukránoknak, akik bajba kerültek, és megköszöntem a magyar népnek, az önkormányzatoknak, cégeknek és kormányzati szerveknek is a segítséget. Úgyhogy belecsaptam a lecsóba” – idézte fel a szószóló, és hozzátette, onnantól kezdve már nem igazán volt megállás.

Elismerte, hogy politikailag nagyon érzékeny kérdéssel foglalkozik, amely a választási kampány fő témája is volt Magyarországon, de jelezte, azt tartotta mindig a feladatának, hogy független maradjon, és csak a Magyarországon élő ukrán nemzetiség próbálja képviselni, még úgy is, hogy nincs szavazati joga az Országgyűlésben, de kiáll az országban élő ukrán menekültek érdekében is.

Grexa Liliána még a választások előtt az egyik felszólalásában emlékeztette az Országgyűlést, hogy ebben a háborúban Oroszország az agresszor, és az ukrán nemzetiség országgyűlési szószólója az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta: nem gondolkodott azon, hogy ezzel vajon kockázatot vállalt-e. Felidézte azt is, amikor Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásának megkezdése előtt is szót emelt, a vita előtti éjszaka felébredt, és arra gondolt, „te jó ég, ha én most nem szólalok föl, mit szólna az ukrán nagymamám?” Mint kiemelte, szerinte fontos, hogy Ukrajna EU-tag legyen, mert rokonai élnek Ukrajnában, de ugyanígy fontos a magyarországi ukrán nemzetiség és a kárpátaljai magyarok számára is.

„Én mindig a lelkiismeretemre hallgatok, és arra, hogy én azért ülök bent, hogy a nemzetiségemet képviseljem és elmondjam az álláspontunkat” – fogalmazott a szószóló.

Grexa Liliána még februárban azt mondta: nincs olyan nap, amikor az ukrán szó ne hangozna el negatív összefüggésben a magyar kampányban. „Az egész ország tele volt olyan plakátokkal, amelyek aggodalomra adtak okot, másrészről pedig folyamatosan azt hallottuk, hogy az ukránok így, az ukránok úgy, ez a tulajdonképpeni általánosítás és a politikai konfliktus kiszélesítése már azt hozta magával, hogy a magyarországi ukrán nemzetiségre, sőt az ukrán menekültekre is hatott” – emlékezett vissza a beszédére, amely után azt vette észre, hogy vezető politikusok elkezdtek arra figyelni, hogy az ukrán kormányt vagy az ukrán vezetést említsék, ne általában az ukránokat.

A választásokat követően az „ukrán veszély elmúlt” – hívta fel a figyelmet Grexa Liliána, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a háború nem ért véget, viszont érezhető egyfajta háborús fásultság a külvilágban, miközben az ukránok még mindig harcolnak a fronton. Ezért is tartotta fontosnak, hogy az újonnan megalakult parlamentben is felszólaljon, és például arra irányítsa a politikusok figyelmét, hogy a konfliktusban rengeteg gyermek vesztette életét vagy hurcolták el, mert szerint ezzel válik a háború kézzelfoghatóvá, és az érintettek is átérezhetik a borzalmakat.

Az interjút Herczeg Zsolt készítette, a teljes beszélgetést megnézheti és meghallgathatja alább.

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Kezdőlap    Belföld    Grexa Liliána: ha én most nem szólalok föl, mit szólna az ukrán nagymamám?

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