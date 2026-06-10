A NASA kedden bemutatta a négyfős legénység tagjait, akik az Artemis-3 küldetés fedélzetén részt vehetnek az űrügynökség Hold-programjának következő repülésén – írja az űrügynökség beszámolója nyomán a Portfolio.

A legkorábban 2027-re tervezett misszióban három amerikai és egy olasz űrhajós vesz majd részt, akik egy összetett dokkolási manőver keretében először tesztelik majd a világűrben a SpaceX és a Blue Origin holdkompjait. Az Artemis-program harmadik küldetése

az eredeti tervek szerint már emberes holdraszállás lett volna, azonban a NASA az év elején úgy döntött, először tesztelnék a magánűrvállalatok által készített holdi leszállóegységeket.

A misszió parancsnoka az 58 éves Randy Bresnik nyugalmazott tengerészgyalogos-ezredes és berepüülő pilóta lesz, aki már több mint 20 éve tagja a NASA űrhajóscsapatának. Már 3 űrrepülésen van túl, összesen mintegy 150 napot töltött a világűrben, 32 óra űrsétával, így igazi veteránnak számít.

Mellé csatlakozik pilótaként az olasz Luca Parmitano, aki az Európai Űrügynökség (ESA) képviseletében vehet részt az Artemis-programban. A 49 éves űrhajós 2009 óta tagja az ESA kötelékének, és korábban már két alkalommal járt a világűrben.

Az, hogy rá esett a választás, jól jelzi Olaszország egyre növekvő szerepét a programban, ugyanis ő a második nem amerikai asztronauta, aki részt vehetett benne.

Introducing Artemis III.



Four astronauts. Three launches. Two dockings. One splashdown.



In 2027, the Artemis III mission will practice docking the Orion spacecraft with two lunar landers in low Earth orbit — the capability we need to return humanity to the Moon’s surface. pic.twitter.com/8uhMUxuuWX — NASA (@NASA) June 9, 2026

A két küldetésspecialista egyike Frank Rubio, aki 2023-ban 371 napot töltött folyamatosan a világűrben, megdöntve ezzel a leghosszabb megszakítás nélküli amerikai űrrepülés rekordját. Rubio eredetileg félévesre tervezett küldetése a Nemzetközi Űrállomáson azért duplázódott meg, mert az őt szállító orosz Szojuz űrhajó meghibásodott és szivárogni kezdett, így hónapokig kellett várnia a csereűrhajó érkezésére. Az 50 éves szakember emellett családorvosi és repülőorvosi képesítéssel is rendelkezik. A legénység negyedik tagja a 40 éves Andre Douglas, aki újoncként vág neki az útnak, így az Artemis-3 lesz az első űrrepülése.

A csapat elsődleges feladata egy Föld körüli pályán végrehajtandó dokkolási teszt lesz. Ennek során az Elon Musk tulajdonában lévő SpaceX és a Jeff Bezos által alapított Blue Origin holdkompjait próbálják ki élesben, a világűrben. A NASA egyelőre még nem közölte a küldetés pontos indulási dátumát.