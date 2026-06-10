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Kiégett autók Belfastban 2026. június 10-én, miután az elõzõ este zavargás tört ki az északír fõvárosban, mert egy szudáni menekült késsel súlyosan megsebesített egy helybeli férfit az északír fõvárosban. Késõbb az eset miatt feldühödött tüntetõk jármûveket gyújtottak fel és lakóházakat támadtak meg Belfast jórészt bevándorlók lakta egyes negyedeiben.
Nyitókép: MTI/AP/Peter Morrison

Glasgow-ban is zavargások törtek ki a belfasti támadást és zűrzavart követően

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Lezajlott a belfasti késes támadás elkövetőjének első bírósági meghallgatása. Hadi Alodid visszautasította a jogi képviseletet, és nem kívánt vallomást tenni a vele szemben felhozott vádakra.

A következő meghallgatásra 4 hét múlva kerül majd sor, Alodid addig előzetes letartóztatásban marad.

A meghallgatáson kiderült, hogy a megtámadott férfi, Stephen Ogilvie elvesztette a bal szemét a támadás során – írja a Guardian alapján a Telex.

Keir Starmer brit miniszterelnök délelőtt közleményt adott ki, amiben elítélte a belfasti zavargásokat támogató, azokban résztvevő személyeket. „Egyértelmű, hogy tegnap este embereket a származásuk miatt vették célba, és ezt nem fogom eltűrni. A felelősök a törvény teljes szigorával számolhatnak” – írja Starmer a nyilatkozatában, utalva ezzel a zavargásokat körbelengő bevándorlásellenes hangokra. A közlemény végén arra kért mindenkit, hogy hagyják a rendőrséget dolgozni.

Észak-Írország igazságügyi minisztere szintén elítélte a zavargásokat, és arról beszélt, hogy olyanok lázították tegnap este az embereket online, „akiknek nehézséget okozott volna Belfastot megtalálni egy térképen”. Naomi Long kétségkívül Elon Muskra utalt, aki saját X-fiókján több képet is megosztott a támadásról, és felhangosította a támadással kapcsolatos szélsőjobboldali narratívát.

A brit parlament alsóházában délután egy órától Keir Starmer brit miniszterelnököt kérdezték a képviselők. Richard Tice, a Reform UK alelnöke lemondásra szólította fel Starmert. Tice szerint a miniszterelnök nem hajlandó szembenézni azzal a ténnyel, hogy az országban egyre növekszik a kétségbeesés az illegális bevándorlás és az azzal összefüggő bűncselekmények miatt. Starmer válaszában azt mondta, hogy a Reform a múlt héten Henry Nowak meggyilkolását próbálta kihasználni, most pedig a belfasti zavargásokkal próbálják ugyanezt tenni. „Félelmet és megosztottságot akarnak szítani. Ennyi az egész” – mondta Starmer.

Az áldozat családja is közleményt adott ki. Megköszönték a helyiek segítségét, akik beavatkoztak a támadást látva, és hálájukat fejezték ki az áldozatot ellátó orvosoknak is. A család arra kérte az embereket, hogy tartózkodjanak a további erőszaktól, „csak a békés tiltakozással lehet előre lépni”.

„Sok bevándorló él az országban, akik értékes tagjai a társadalomnak, például az egészségügyi rendszerben vagy a vendéglátásban. Az országunk működése tőlük is függ. Nem akarjuk, hogy ezt a szörnyű tragédiát felhasználják az emberek megosztására vagy az indulatok szítására” – zárták közleményüket.

Kedd este a skóciai Glasgow-ban is zavargások törtek ki a belfasti támadáshoz kapcsolódóan

– írja a BBC. A zavargásokban öt ember, köztük két rendőr megsérült. A skót rendőrség tájékoztatása szerint három embert letartóztattak, és vád alá helyeztek rasszista indíttatású támadások elkövetésének gyanúja miatt. „Embereket támadtak meg a bőrszínük miatt” – mondta a rendőrség egyik vezetője.

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