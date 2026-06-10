Glasgow-ban is zavargások törtek ki a belfasti támadást és zűrzavart követően

A következő meghallgatásra 4 hét múlva kerül majd sor, Alodid addig előzetes letartóztatásban marad.

A meghallgatáson kiderült, hogy a megtámadott férfi, Stephen Ogilvie elvesztette a bal szemét a támadás során – írja a Guardian alapján a Telex.

Keir Starmer brit miniszterelnök délelőtt közleményt adott ki, amiben elítélte a belfasti zavargásokat támogató, azokban résztvevő személyeket. „Egyértelmű, hogy tegnap este embereket a származásuk miatt vették célba, és ezt nem fogom eltűrni. A felelősök a törvény teljes szigorával számolhatnak” – írja Starmer a nyilatkozatában, utalva ezzel a zavargásokat körbelengő bevándorlásellenes hangokra. A közlemény végén arra kért mindenkit, hogy hagyják a rendőrséget dolgozni.

Észak-Írország igazságügyi minisztere szintén elítélte a zavargásokat, és arról beszélt, hogy olyanok lázították tegnap este az embereket online, „akiknek nehézséget okozott volna Belfastot megtalálni egy térképen”. Naomi Long kétségkívül Elon Muskra utalt, aki saját X-fiókján több képet is megosztott a támadásról, és felhangosította a támadással kapcsolatos szélsőjobboldali narratívát.

A brit parlament alsóházában délután egy órától Keir Starmer brit miniszterelnököt kérdezték a képviselők. Richard Tice, a Reform UK alelnöke lemondásra szólította fel Starmert. Tice szerint a miniszterelnök nem hajlandó szembenézni azzal a ténnyel, hogy az országban egyre növekszik a kétségbeesés az illegális bevándorlás és az azzal összefüggő bűncselekmények miatt. Starmer válaszában azt mondta, hogy a Reform a múlt héten Henry Nowak meggyilkolását próbálta kihasználni, most pedig a belfasti zavargásokkal próbálják ugyanezt tenni. „Félelmet és megosztottságot akarnak szítani. Ennyi az egész” – mondta Starmer.

Az áldozat családja is közleményt adott ki. Megköszönték a helyiek segítségét, akik beavatkoztak a támadást látva, és hálájukat fejezték ki az áldozatot ellátó orvosoknak is. A család arra kérte az embereket, hogy tartózkodjanak a további erőszaktól, „csak a békés tiltakozással lehet előre lépni”.

„Sok bevándorló él az országban, akik értékes tagjai a társadalomnak, például az egészségügyi rendszerben vagy a vendéglátásban. Az országunk működése tőlük is függ. Nem akarjuk, hogy ezt a szörnyű tragédiát felhasználják az emberek megosztására vagy az indulatok szítására” – zárták közleményüket.

Kedd este a skóciai Glasgow-ban is zavargások törtek ki a belfasti támadáshoz kapcsolódóan

– írja a BBC. A zavargásokban öt ember, köztük két rendőr megsérült. A skót rendőrség tájékoztatása szerint három embert letartóztattak, és vád alá helyeztek rasszista indíttatású támadások elkövetésének gyanúja miatt. „Embereket támadtak meg a bőrszínük miatt” – mondta a rendőrség egyik vezetője.