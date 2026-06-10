Qvik-kel is fizethető lesz a közös költség

Az eHáz rendszerét használó társasházak az ismert digitális pénztárcákkal, de akár qvik fizetési kérelemmel és QR kóddal is rendezhetik havi számlafizetésüket – közölte a Raiffeisen Bank. Az újítás kényelmesebbé teszi a díjfizetést, és növelve a fizetési hajlandóságot csökkentheti a társasházak kintlévőségeit is.
Az eHÁZ társasházkezelő szoftverplatformja stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Raiffeisen Bank Zrt.-vel. Így a társasházak számára egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb lesz a közös költségek és egyéb társasházi befizetések kezelése.
Az eHÁZ rendszerében a közeljövőben elérhetők lesznek többek között
- az ismert Digitális pénztárcák (GooglePay, ApplePay) mellett
- a Click to Pay-es fizetés
- qvik fizetési kérelem (request-to-pay),
- qvik QR-kód alapú fizetési megoldások,
- a közismert bankkártyás (Mastercard és Visa) fizetési lehetőségek.
A cél az, hogy a társasházkezelés minden területén, különösen a pénzügyekben előretörjenek a digitális, automatizált és átlátható megoldások.
„Olyan fizetési infrastruktúrát építünk, amely nemcsak kényelmesebb a lakók számára, hanem a közös képviselők munkáját is jelentősen tehermentesíti” – nyilatkozott Dén Mátyás András, az eHÁZ tulajdonos-ügyvezetője.
„Az együttműködés lehetőséget ad számunkra, hogy digitális fizetési megoldásainkat a hagyományos értékesítésen túl szolgáltatások terén is bevezessük, ezáltal a felhasználók a díjfizetéseket is kényelmesebben, ütemezetten intézhessék” – fogalmazott Payer Márton, a Raiffeisen Bank Kereskedői Fizetési Megoldások üzletágának értékesítési vezetője.
A fejlesztések bevezetése fokozatosan történik, és az év második felére lezárul.