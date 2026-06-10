Qvik-kel is fizethető lesz a közös költség

Az eHáz rendszerét használó társasházak az ismert digitális pénztárcákkal, de akár qvik fizetési kérelemmel és QR kóddal is rendezhetik havi számlafizetésüket – közölte a Raiffeisen Bank. Az újítás kényelmesebbé teszi a díjfizetést, és növelve a fizetési hajlandóságot csökkentheti a társasházak kintlévőségeit is.

Az eHÁZ társasházkezelő szoftverplatformja stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Raiffeisen Bank Zrt.-vel. Így a társasházak számára egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb lesz a közös költségek és egyéb társasházi befizetések kezelése.

Az eHÁZ rendszerében a közeljövőben elérhetők lesznek többek között

az ismert Digitális pénztárcák (GooglePay, ApplePay) mellett

a Click to Pay-es fizetés

qvik fizetési kérelem (request-to-pay),

qvik QR-kód alapú fizetési megoldások,

a közismert bankkártyás (Mastercard és Visa) fizetési lehetőségek.

A cél az, hogy a társasházkezelés minden területén, különösen a pénzügyekben előretörjenek a digitális, automatizált és átlátható megoldások.

„Olyan fizetési infrastruktúrát építünk, amely nemcsak kényelmesebb a lakók számára, hanem a közös képviselők munkáját is jelentősen tehermentesíti” – nyilatkozott Dén Mátyás András, az eHÁZ tulajdonos-ügyvezetője.

„Az együttműködés lehetőséget ad számunkra, hogy digitális fizetési megoldásainkat a hagyományos értékesítésen túl szolgáltatások terén is bevezessük, ezáltal a felhasználók a díjfizetéseket is kényelmesebben, ütemezetten intézhessék” – fogalmazott Payer Márton, a Raiffeisen Bank Kereskedői Fizetési Megoldások üzletágának értékesítési vezetője.

A fejlesztések bevezetése fokozatosan történik, és az év második felére lezárul.