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Nyitókép: Oscar Wong/Getty Images

Qvik-kel is fizethető lesz a közös költség

Infostart

A társasházak számára egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb lesz a közös költségek és egyéb társasházi befizetések kezelése.

Az eHáz rendszerét használó társasházak az ismert digitális pénztárcákkal, de akár qvik fizetési kérelemmel és QR kóddal is rendezhetik havi számlafizetésüket – közölte a Raiffeisen Bank. Az újítás kényelmesebbé teszi a díjfizetést, és növelve a fizetési hajlandóságot csökkentheti a társasházak kintlévőségeit is.

Az eHÁZ társasházkezelő szoftverplatformja stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Raiffeisen Bank Zrt.-vel. Így a társasházak számára egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb lesz a közös költségek és egyéb társasházi befizetések kezelése.

Az eHÁZ rendszerében a közeljövőben elérhetők lesznek többek között

  • az ismert Digitális pénztárcák (GooglePay, ApplePay) mellett
  • a Click to Pay-es fizetés
  • qvik fizetési kérelem (request-to-pay),
  • qvik QR-kód alapú fizetési megoldások,
  • a közismert bankkártyás (Mastercard és Visa) fizetési lehetőségek.

A cél az, hogy a társasházkezelés minden területén, különösen a pénzügyekben előretörjenek a digitális, automatizált és átlátható megoldások.

„Olyan fizetési infrastruktúrát építünk, amely nemcsak kényelmesebb a lakók számára, hanem a közös képviselők munkáját is jelentősen tehermentesíti” – nyilatkozott Dén Mátyás András, az eHÁZ tulajdonos-ügyvezetője.

„Az együttműködés lehetőséget ad számunkra, hogy digitális fizetési megoldásainkat a hagyományos értékesítésen túl szolgáltatások terén is bevezessük, ezáltal a felhasználók a díjfizetéseket is kényelmesebben, ütemezetten intézhessék” – fogalmazott Payer Márton, a Raiffeisen Bank Kereskedői Fizetési Megoldások üzletágának értékesítési vezetője.

A fejlesztések bevezetése fokozatosan történik, és az év második felére lezárul.

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Kezdőlap    Gazdaság    Qvik-kel is fizethető lesz a közös költség

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