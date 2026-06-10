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Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadephul külügyminiszterrel tárgyal Berlinben.
Nyitókép: Orbán Anita/Facebook

Orbán Anita: fontos eseményre készül Magyarország és Németország

Infostart / MTI

A magyar–német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadephul külügyminiszterrel szerdán Berlinben.

Orbán Anita a Facebook-oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának.

A céljuk – írta – , hogy ősszel miniszteri szinten is folytatódjon a párbeszéd. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással – tette hozzá.

A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon.

Orbán Anita kitért arra, hogy a május végi helsingborgi NATO külügyminiszteri találkozón már találkozott Johann Wadephullal, mostani berlini megbeszélés arra adott alkalmat, hogy részletesebben is áttekintsék a magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit.

Wadephul: új fejezetet nyit Németország és Magyarország a kétoldalú kapcsolatokban

Új fejezet megnyitására készül a kétoldalú kapcsolatait illetően Németország és Magyarország – jelentette ki szerdán Johann Wadephul, a német diplomácia vezetője Orbán Anita külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján Berlinben.

Johann Wadephul felidézte, hogy a két ország mindig is szoros barátságban állt, számos történelmi kötelék fűz össze minket.

„Manapság egyre inkább a rossz hírek és a válságok uralják az életünket, és sokan kezdik kétségbe vonni, hogy a demokráciáknak van-e elég erejük a nagy kihívások kezeléséhez. Ezért különösen fontosak azok a pillanatok, amelyek reményt adnak, és a magyarországi kormányváltás ilyen pillanat volt” – fejtette ki a német külügyminiszter.

Hozzátette: sokan nagy reményekkel tekintenek a Tisza Párt április 12-i választási győzelmére, sőt egyfajta eufória övezi az ország jövőjét. „Mindannyian éreztük, hogy nemcsak Budapesten, hanem egész Európában fellélegeztek, mert Magyarország ismét a nagyobb nyitottságot, a fokozottabb együttműködést és az erősebb európai egységet választotta” – mondta.

Megjegyezte: az új kormány hivatalba lépése óta szinte egyetlen nap sem telik el úgy, hogy ne érkezne valami jó hír Budapestről.

Johann Wadephul hangsúlyozta: új alapokra helyezik a német-magyar kapcsolatokat, ismét szorosabbra fűzik az együttműködést a biztonságpolitika, a szabadságunk védelme terén. Felidézte, hogy erős gazdasági alapokra tudnak építkezni, hiszen Magyarország évek óta Németország legfontosabb kereskedelmi partnere,

a kétoldalú kereskedelmi forgalom éves értéke mintegy 70 milliárd euró, és több mint hatezer német vállalat tevékenykedik Magyarországon.

Bejelentette, hogy ősszel német-magyar fórumot rendeznek, valamint erősíteni fogják a kormányközi és a minisztériumok közötti együttműködést.

„Európa már nem engedheti meg magának az elmúlt évek blokádjait. A biztonságunk és a versenyképességünk megerősítését, a demokráciánk megóvását a külső fenyegetésektől nem lehet tovább halogatni, és ehhez egy közös értékeken alapuló, cselekvőképesebb Európára van szükség. (...) Az erős igazságszolgáltatás, a szabad média, a transzparens intézmények és a működő jogállam teremtenek alapot ahhoz, hogy az emberek szerte Európában bízzanak az államban, és a demokrácia erős maradjon. Ezért nagyon helyes, hogy a magyar kormány ilyen határozottan megteszi a szükséges lépéseket” – mondta a német külügyminiszter.

Ukrajnával kapcsolatban kiemelte: örömére szolgált, hogy Magyarország és Ukrajna megállapodásra jutott a kisebbségi jogokat illetően.

Ezzel azt mutatták meg, hogy Európában a nézeteltéréseket nem gyanakvással, rosszindulattal vagy erőszakkal intézzük el, hanem meghallgatjuk egymást, kompromisszumokat kötünk és megtaláljuk az egymást kölcsönösen támogató megoldást” – mondta Johann Wadephul.

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Kezdőlap    Külföld    Orbán Anita: fontos eseményre készül Magyarország és Németország

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