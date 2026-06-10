1,6 millió euró volt a rendőrség „zsákmánya”

A közlemény szerint a KR NNI információkat tudott meg külföldi társhatóságoktól arról, hogy Magyarországon egy kiterjedt hálózat mossa tisztára a nemzetközi kábítószer-kereskedelemből és más bűncselekményekből befolyt összegeket.

A gyanú szerint a szervezetet egy szír származású magyar férfi, Maradini Talal, illetve szír társa, Youssef Mahmoud irányítja.

A bizonyítékok szerint a két férfi drogkereskedelemből és más illegális tevékenységekből befolyt pénzt juttattak ki Isztambulba, illetve Ciprusra, valamint pár alkalommal Görögországba is.

A pénzkötegek általában az Európai Unió országaiból vagy a balkáni térségből érkeztek gépkocsikban az e célra kialakított rejtekhelyeken keresztül Magyarországra, majd Budapesten, a VIII. kerületi Ganz-negyedben lévő illegális pénzváltóban nagyobb címletekre váltották, és onnan juttatták ki a célállomásra.

A behozatalt és a kivitelt is futárok végezték, akik a vezetőkkel általában telefonos applikáción keresztül tartották a kapcsolatot.

Az autós utak során előfordult, hogy

a különböző rejtekhelyeken összesen 1 600 000 euró volt;

a gépkocsikban ezeket a titkos tárolókat az egyik szír származású férfi alakította ki, illetve szüntette meg, ha arra később már nem volt szükség.

A légi úton szállított pénzt általában vákuumfóliázóval légmentesen becsomagolták, és feladós poggyászaikba, ruhák közé rejtették, így bőröndönként 260 és 880 ezer eurót csempésztek.

A rendőrök június 3-án csaptak le a bűnszervezetre: öt férfit és öt nőt különösen jelentős értékre, bűnszervezetben elkövetett pénzmosással, illetve bűnszervezetben részvétellel gyanúsítottak meg.

A hozzájuk tartozó ingatlanokban végzett kutatások során lefoglalták mobiltelefonjaikat, laptopjaikat, adathordozóikat, különböző iratokat, bőröndöket és a pénz rejtett szállításához használt csomagolóanyagokat, ágynemű-garnitúrákat.

Lefoglalások

Lefoglaltak továbbá 46 millió forint értékben 13 autót, 370 millió forintnak megfelelő pénzt és ingatlant, valamint bankszámlákon zároltak összesen 126 millió forintnyi vagyont.

A bíróság elrendelte hét gyanúsítottat letartóztatását, kettőnek a bűnügyi felügyeletét, a tizedik szabadlábon védekezik – írták.

A nyomozók elfogatóparancsot adtak ki Maradini Talal és Youssef Mahmoud ellen, miután a bűnszervezet két vezetője még szökésben van – áll a közleményben.