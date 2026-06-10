Lángba borult utcák és autók – szudáni menedékkérő gyilkossági kísérlete miatt forrnak az indulatok Belfastban

Hétfőn vírusszerűen kezdett el terjedni az interneten egy gyomorforgató videó: egy férfi Belfastban a földhöz szegezve szurkálja áldozatát, és fenyegetően lengeti a kését. A járókelők megpróbálják leszerelni, egyikük egy ír sportban használt hurlingütővel támad a fegyveresre.

A kiérkező rendőrök végül elfogták a támadót, az áldozat – egy ír férfi – pedig súlyos sérülésekkel került kórházba. Azt követően, hogy kiderült a támadó egy szudáni menedékkérő, az északír fővárosban elszabadultak az indulatok.

Maszkos támadók autókat és egy buszt, majd otthonokat gyújtottak fel, ahonnan ki kellett menekíteni a lakosokat, emellett külföldiek üzleteit is célba vették.

A tüntetők és rendbontók nem hallgattak a hatóságokra, amelyek nyugalomra szólítottak fel. Magát a támadást több politikus, köztük Keir Starmer miniszterelnök és Michelle O’Neill észak-ír első miniszter is elítélte. Az elmúlt hetek faji színezetet kapott incidensei és az olyan ellentmondásos közszereplők posztjai, mint Elon Musk és Tommy Robinson szélsőjobbos vezető, gyorsan az utcákra terelték az erőszakra hajlamos rendbontókat – más városokban is.

A brit és északír zászlókkal is érkező belfasti tiltakozók egyes helyeken utcákat zártak le. Egy helyi, ír lakos elmondta: hiába kérlelte őket, hogy ne gyújtsák fel a háza előtti autót, megtették, és a tűz nyomán odavesztek a családjától örökölt személyes tárgyai.

„A kifelé a külföldiekkel!” szlogent skandáló a rendbontók kifejezetten migránsok otthonait vették célba.

A forgatókönyv hasonlított a tavaly nyári, az északírországi Ballymenában történtekhez. Ott három roma fiút vádoltak meg nemi erőszakkal. A különösen magas arányú bevándorló lakossággal rendelkező városban ezek után szabályos pogrom indult a külföldiek ellen. Ugyan a nemi erőszak vádat később jelentős, új bizonyítékok nyomán ejtették, addigra már kitört az erőszak.

A mostani késes támadás tovább tüzeli a bevándorlóellenes hangulatot Nagy-Britanniában, ahol az elmúlt héten az váltott ki botrányt, hogy a rendőrök egy megkéselt fehér fiatalt bilincseltek meg, miközben szikh származású támadója azt állította: rasszista incidens áldozata volt. A 18 éves fiú az intézkedés nyomán meghalt.

A belfasti eset azért is felszította a feszültséget, mert a bírálók szerint a támadó egy kiskaput, az úgynevezett „ír útvonalat” kihasználva érkezett brit földre: Franciaországból először az Ír Köztársaságba lépett be, majd onnan a szabadon átjárható határon keresztül Nagy-Britanniába, ahol menedékjogot kért. Ezt követően pedig

viszonylag gyorsan állandó letelepedési engedélyt kapott, gyorsabban, mint azok a legális bevándorlók, például házastársak, akik szigorú feltételeket teljesítve és több ezer font kifizetése után csak vízumot kapnak és több éven át kell várniuk az állandó engedélyre.

Tudósítók megemlítik, hogy Észak-Írországban még mindig léteznek a félkatonai szervezetek, és a korábban a helyi katolikusokkal szemben álló protestáns paramilitáris csoportok most a migránsokat célozták meg.