2025. október 18. szombat
Nyitókép: Marcus Millo/Getty Images

Horrorfotó a Fertőd melletti vadgázolásról

Infostart

Ismét egy vadbaleset: egy 53 éves sofőr megsérült, a vad elpusztult.

A 85-ös számú főúton, Pinnye külterületén közlekedett Fiat Scudo típusú tehergépkocsival október 17-én 19 óra körül egy soproni férfi, amikor az út bal oldaláról egy szarvastehén ugrott a jármű elejének. Az ütközést követően az állat egy éppen akkor arra haladó másik gépjármű elé zuhant, amely áthajtott rajta.

A balesetben a Fiat vezetője megsérült, a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították - írja a police.hu.

Sajnálatos módon az elmúlt napokban vármegyénk útjain több vadbaleset történt, amelyek közül körültekintőbb vezetéssel néhány elkerülhető lehetett volna.

Az ilyen jellegű közlekedési balesetek elkerülése érdekében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság az alábbiakra hívja fel a járművezetők figyelmét:

Szántóföldek, mezők, erdős, bokros területek mellett vezető utak mentén számítani kell a vadállatok megjelenésére, ezért a jármű sebességét csökkentsék, és úgy válasszák meg, hogy szükség esetén meg tudjanak állni a gépkocsival!

Vadveszélyre figyelmeztető táblával jelzett útszakaszon – legfőként a kora reggeli és az esti órákban – különösen óvatosan és figyelmesen vezessenek, mivel az úton számítani kell arra, hogy a szabadon élő állatok bármikor a jármű elé ugorhatnak!

Amennyiben vadat lát, lassítson! A vadállatok kiszámíthatatlanul viselkednek. A mozdulatlanul álló vad hirtelen megugorhat és akár a jármű irányába is vágtatni kezdhet.

Ha egy őzet, szarvast vagy vaddisznót látott, számítson többre is! Általában ezek az állatok csoportokba verődnek.

Amikor hirtelen nagytestű vad kerül a gépkocsi elé, vészfékezzen, adjon hangjelzést, de ne rántsa félre a kormányt, mivel a szemből érkező gépjárműnek hajthat!

Vadelütés esetén rendőrt kell hívni, a helyszínt nem szabad elhagyni, ugyanis a vadbaleset is közúti balesetnek minősül, és a rendőr fogja értesíteni az illetékes vadásztársaságot! Az elpusztult állatot ne vigye magával, az lopásnak számít!

Police.hu
Police.hu

Belföld

rendőrség

sérülés

vadgázolás

győr-moson-sopron vármegye

