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Nyitókép: Forrás: Pixabay

Kamera zuhant a magyar–kazahon – Megnevezte a felelőst az MTVA

Infostart / MTI

Egy külső szolgáltató által üzemeltetett berendezés meghibásodására vezethető vissza a kameraleesés a Magyarország-Kazahsztán válogatott labdarúgó-mérkőzésen kedden, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) nem volt az eszköz tulajdonosa vagy üzemeltetője – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája szerdán.

A közmédia által közvetített labdarúgó-mérkőzések technikai hátterét gyártási szerződés keretében a One Broadcast, az Antenna Hungária jogutódjaként biztosítja az MTVA megbízásából.

A pályára esett, úgynevezett 2D Cable Cam rendszer nem az MTVA tulajdonában állt, hanem a Special Grip Hungary Kft. által biztosított és üzemeltetett berendezés volt – tették hozzá.

Közölték azt is, hogy a berendezés tulajdonosa az MTVA részére küldött tájékoztatásában arról számolt be, hogy „a kameramozgató rendszer egyik motorja a mérkőzés első félideje alatt kigyulladt. A keletkezett tűz következtében a tartószerkezet és a biztonsági kötélzet megsérült, amely a teljes rendszer – a felfüggesztett kamerával együtt – leeséséhez vezetett”.

A szolgáltató tájékoztatása szerint a berendezés CE tanúsítással rendelkezett, rövid ideje volt üzembe helyezve.

Az MTVA a történtekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy „a berendezés üzemeltetése és műszaki felügyelete nem hatáskörébe tartozott, ugyanakkor a kialakult helyzetet sajnálattal veszi tudomásul, és együttműködik az érintett felek vizsgálatában”.

Az MTVA tudomása szerint személyi sérülés nem történt, az eset kivizsgálása a gyártó bevonásával folyamatban van.

A keddi mérkőzés első félidejének közepén a tetőszerkezetre erősített drótkötélpályán mozgó kamera kigyulladt, elégette a kábelt, majd mintegy húszméteres magasságból az oldalvonalra zuhant, közvetlenül a magyar csapat számára kijelölt bemelegítési terület közelében, alig egy méterre egy ott álló operatőrtől. A játéktérre is jutó romokat a tűzoltók takarították el az ivószünet alatt.

Magyarország-Kazahsztán meccsen leszakadt a kamera
by u/doozygoosey in hungary

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