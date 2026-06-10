1986 óta nem volt ilyen – három NB I-es játékos is ott lesz a foci-vb-n

Három NB I-es és további három, korábban Magyarországon is futballozó játékos vesz részt a csütörtökön kezdődő amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon. A Telex összeállítása szerint legutóbb 1986-ban – amikor a magyar válogatott is résztvevő volt – szerepelt annyi NB I-es játékos a vb mezőnyében, mint az idei tornán. Érdekesség, hogy 1986-ban is Mexikó volt a házigazda, most pedig az egyik rendező lesz a három közül.

A labdarúgó NB I idei bajnokcsapatát, az ETO FC Győrt Nadir Benbuali képviseli majd a vb-n az algériai keret tagjaként. A 26 éves támadó 15 góllal zárta a 2025/2026-os bajnoki idényt, és a harmadik helyen végzett az NB I góllövőlistáján. A Magyar Kupában és a Konferencialiga selejtezőjében egyaránt 2-2 gólt szerzett. Nadir Benbuali 2022-ben kapott először meghívót az algériai válogatottba, márciusban a Guatemala elleni felkészülési meccsen csereként beállva gólt szerzett.

A másfél éve a Ferencvárost erősítő Lenny Joseph Haiti válogatottjával vesz részt a tornán. Az első szezonjában bajnok lett a zöld-fehérekkel, idén bajnoki ezüstérmet és Magyar Kupa-aranyérmet szerzett a klubbal. Eddig 61 tétmérkőzésen 22 találatig jutott az FTC színeiben. Lenny Joseph Párizsban született, édesapja haiti származású, míg édesanyja a Kongói Demokratikus Köztársaság szülöttje. A 25 éves futballista júniusban, Új-Zéland ellen debütált a haiti válogatottban: a félidőben csereként állt be, és gólt is szerzett a 4–0-ra megnyert találkozón.

Laros Duarte, a Puskás Akadémia középpályása a Zöld-foki Köztársaság válogatottjának tagjaként várja a vb kezdetét. A Sparta Rotterdam és a Groningen korábbi játékosa 2024-ben érkezett Felcsútra, és ugyanabban az évben mutatkozott be a Zöld-foki Köztársaság válogatottjában. A nemzeti csapatban eddig 18 meccsen lépett pályára, május végén a szerbek ellen szerezte meg első gólját a válogatottban.

Ugyancsak tagja a Zöld-foki Köztársaság válogatottjának Stopira, aki a Videotonnal két bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert. A székesfehérvári csapattól 2024-ben távozott, jelenleg a portugál Torreense játékosa.

A másodosztályú klubbal Portugál Kupát nyert az elmúlt szezonban, végigjátszotta a Sporting elleni finálét, sőt ő szerezte a győztes gólt tizenegyesből a hosszabbításban.

A 38 éves Stopira stabil alapember a Zöld-foki Köztársaság válogatottjában, eddig 62-szer szerepelt a nemzeti együttesben.

A panamai válogatottban is láthatunk majd a vb-n egy régi ismerőst, Aníbal Godoyt, aki 2013 és 2015 között 24 NB I-es meccsen és 3 Magyar Kupa-találkozón játszott a Budapest Honvédban. A 36 éves középpályás jelenleg az MLS-ben szereplő San Diego csapatát erősíti. A panamai válogatottal 2013-ban és 2023-ban ezüstérmet, 2015-ben bronzérmet nyert az Arany-kupán. Aníbal Godoy kulcsszereplő a panamai válogatottban, hiszen ő lesz a csapatkapitány is a vb alatt. Mivel kisebb sérüléssel bajlódott, kihagyta csapata felkészülési meccseit.

A bosnyák válogatottban pedig Haris Tabakovic az a játékos, akire többen is emlékezhetnek az NB I-es meccsekről, hiszen Debrecenben és Diósgyőrben is megfordult. A Hoffenheim játékosa az elmúlt szezont a Borussia Mönchengladbachnál töltötte kölcsönben. Mivel május közepén lábközépcsonttörést szenvedett, egyelőre a bosnyák csapattól külön készül. Haris Tabakpovic eddig 10 meccsen 4 gólt szerzett a bosnyák válogatottban.