Brutális vadgázolás, a levegőben repült az elütött állat – videó

Durva vadgázolás és közlekedési baleset történt az egyik lengyelországi útszakaszon. Az Origo tette közzé a videófelvételt, amelyen az látszik, hogy egy autós meg akar előzni egy furgont, de még előtte az erdőből váratlanul egy vad rohan ki, ami nekifutott a furgonnak.

A furgon sofőrjének szerencsére nem esett nagyobb baja, megúszta kisebb fej- és vállsérülésekkel.

A felvétel készítője azt írta, szerencsésebb volt, mint az előtte haladó férfi, ha ugyanis néhány másodperccel előbb kezdi meg az előzést, valószínűleg az ő kocsijába rohan bele az állat.

„Ha nem előzök, a furgonnal való ütközése után valószínűleg a motorháztetőmön kötött volna ki” – tette hozzá az autós.