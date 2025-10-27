ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.69
usd:
335.17
bux:
0
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Reindeer warning sign. Isle of Lewis. The Outer Hebrides. Scotland.
Nyitókép: John White Photos / Getty Images

Brutális vadgázolás, a levegőben repült az elütött állat – videó

Infostart

A furgon sofőrje kisebb fej- és vállsérüléseket szenvedett.

Durva vadgázolás és közlekedési baleset történt az egyik lengyelországi útszakaszon. Az Origo tette közzé a videófelvételt, amelyen az látszik, hogy egy autós meg akar előzni egy furgont, de még előtte az erdőből váratlanul egy vad rohan ki, ami nekifutott a furgonnak.

A furgon sofőrjének szerencsére nem esett nagyobb baja, megúszta kisebb fej- és vállsérülésekkel.

A felvétel készítője azt írta, szerencsésebb volt, mint az előtte haladó férfi, ha ugyanis néhány másodperccel előbb kezdi meg az előzést, valószínűleg az ő kocsijába rohan bele az állat.

„Ha nem előzök, a furgonnal való ütközése után valószínűleg a motorháztetőmön kötött volna ki” – tette hozzá az autós.

Kezdőlap    Külföld    Brutális vadgázolás, a levegőben repült az elütött állat – videó

lengyelország

előzés

furgon

vadgázolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Robert Fico kénytelen nemet mondani a Patriótáknak az Európai Parlamentben

Robert Fico kénytelen nemet mondani a Patriótáknak az Európai Parlamentben

Robert Fico szlovák miniszterelnök pártja, a Smer végül nem csatlakozik az Európai Parlament Patrióták Európáért frakciójához – számolt be róla Eduard Chmelár politikai elemző, a kormányfő egykori tanácsadója. A döntés hátterében a szlovák kormánypárt baloldali, posztkommunista szárnya áll. Azzal együtt, ha nem is formálisan, de létrejöhet az Európai Unióban az Orbán Viktor–Andrej Babiš–Robert Fico tengely.
Nagy áttörés a vámháborúk ügyében, az Egyesült Államok Kínával és Indiával is megegyezhetett

Nagy áttörés a vámháborúk ügyében, az Egyesült Államok Kínával és Indiával is megegyezhetett

Az amerikai pénzügyminiszter szerint lekerülhet a napirendről a Kínát célzó büntetővám, mert megállapodtak egymással a felek, India pedig nem vesz orosz kőolajat. Donald Trump amerikai elnök Malajziában kezdte ázsiai útját, a héten találkozhat Hszi Csin-ping kínai elnökkel Dél-Koreában.
 

Donald Trump maláj tánca felrobbantotta a közösségi médiát

Ismét fellángoltak a harcok, Pakisztán háborúval fenyegette meg Afganisztánt

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nyakunkon a kötelező biztosítási kampány: elmondták a szakértők, mire számítsunk

Nyakunkon a kötelező biztosítási kampány: elmondták a szakértők, mire számítsunk

A november elején kezdődő év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány még idén is több mint 750 ezer gépjárművet, köztük mintegy 400 ezer személygépkocsit érint; szakértők arra számítanak, hogy 70 ezer körül alakulhat a szerződésváltások száma.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Álmosan kezdi a hetet a forint: így áll most az árfolyam a dollárral, euróval szemben

Álmosan kezdi a hetet a forint: így áll most az árfolyam a dollárral, euróval szemben

Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

King Abdullah tells the BBC there would need to be peace in Gaza before any international forces were deployed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 08:24
Orbán Viktor Rómából üzent, hétfőn találkozik a Szentatyával és az olasz kormányfővel
2025. október 27. 08:00
Ismét fellángoltak a harcok, Pakisztán háborúval fenyegette meg Afganisztánt
×
×
×
×