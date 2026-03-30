2026. március 30. hétfő Zalán
deer crosses a country road
Nyitókép: Marcus Millo/Getty Images

Több tízmilliós kárt okozott egy őz a sportautóban

Vaddal ütközött és súlyosan megrongálódott egy Lamborghini Huracán STO típusú szupersportautó a közelmúltban; a jármű korábban Algyőn élt tulajdonosa sértetlenül kerülte el a személyi sérülést.

A balesetről Kocsis Bence Márk számolt be közösségi oldalán, miután egy őz váratlanul az úttestre ugrott a gépkocsi elé. Az ütközés következtében a nagy értékű jármű eleje jelentős mértékben károsodott. A piaci adatok szerint egy ilyen típusú modell használt értéke jelenleg 330 000 és 400 000 euró – adók nélkül hozzávetőlegesen 130-160 millió forint – között mozog.

A tulajdonos bejegyzésében - amelyet a delmagyar.hu vett észre - hangsúlyozta, hogy az anyagi kár ellenére a legfontosabb a biztonsága, mivel az autó pótolható.

A férfi, aki tíz évvel ezelőtt tűzte ki célul a luxusautó birtoklását, és öt éve vásárolta meg első Lamborghinijét, a posztban utalt rá, hogy a baleset ellenére már a következő járműve beszerzését tervezi.

A hatóságok és közlekedésbiztonsági szakemberek az eset kapcsán ismételten felhívják a figyelmet a vadváltók környékén való fokozott óvatosságra, különösen az alkonyati és hajnali órákban.

őz

algyő

lamborghini

vadkár

Megtalálhatták Donald Trump utódját

J. D. Vance alelnök bizonyult a legnépszerűbb republikánus elnökjelölt-aspiránsnak a 2028-as amerikai választásokra a texasi Grapevine-ban megrendezett Konzervatív Politikai Akció Konferencia szavazásán; Marco Rubio külügyminiszter támogatottsága egyetlen év alatt több mint tízszeresére nőtt.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy meg akarja szerezni Irán olaját, fontolgatja, hogy szárazföldi inváziót kezd a Harg-sziget ellen. Teheránt bombázta az izraeli és amerikai légierő, az iráni rakétafenyegetés Izrael és a szunnita olajállamok ellen egy hónap elteltével is folyamatos. Közben szép lassan kezd újraindulni az olajforgalom a Közel-Keletről annak ellenére, hogy a háború még javában dúl, más útvonalak segítségével. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.

Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - nagyon súlyos fertőzés lehet a vége

Mikortól érdemes átvizsgálni magunkat egy-egy kirándulás után? Több kullancs lesz az évben? Mennyit számít az enyhébb vagy éppen keményebb tél az előfordulásukban?

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, but deal could be made 'very quickly'

The US president's comments come alongside briefings from US officials about the readiness of troops to carry out ground operations.

2026. március 30. 06:25
Az önállósághoz próbálták hozzásegíteni a menekülteket a reformátusok
2026. március 30. 06:12
Az egyik legnagyobb magyar bank ügyfeleire vadásznak
