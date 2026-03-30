A balesetről Kocsis Bence Márk számolt be közösségi oldalán, miután egy őz váratlanul az úttestre ugrott a gépkocsi elé. Az ütközés következtében a nagy értékű jármű eleje jelentős mértékben károsodott. A piaci adatok szerint egy ilyen típusú modell használt értéke jelenleg 330 000 és 400 000 euró – adók nélkül hozzávetőlegesen 130-160 millió forint – között mozog.

A tulajdonos bejegyzésében - amelyet a delmagyar.hu vett észre - hangsúlyozta, hogy az anyagi kár ellenére a legfontosabb a biztonsága, mivel az autó pótolható.

A férfi, aki tíz évvel ezelőtt tűzte ki célul a luxusautó birtoklását, és öt éve vásárolta meg első Lamborghinijét, a posztban utalt rá, hogy a baleset ellenére már a következő járműve beszerzését tervezi.

A hatóságok és közlekedésbiztonsági szakemberek az eset kapcsán ismételten felhívják a figyelmet a vadváltók környékén való fokozott óvatosságra, különösen az alkonyati és hajnali órákban.