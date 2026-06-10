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Budapest, 2026. június 8.Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 8-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Rendkívüli ülést kezdeményezett a Miniszterelnökséget vezető miniszter

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A miniszter azért kezdeményezte a rendkívüli ülést, hogy öt fontos törvényjavaslat megvitatása ne csússzon őszre.

Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte jövő hét keddre Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter Forsthoffer Ágnes házelnöknél, öt törvényjavaslat megtárgyalása céljából, így azok elfogadása nem tolódik el az őszi ülésszakra – írja a 24.hu.

Az indítvány szerint a következő a javaslatokat tárgyalnák a rendkívüli ülésen:

  • Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról,
  • A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről,
  • A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről,
  • Egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról és a
  • Az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot.

Utóbbi javaslat elfogadásának több hónapos csúszása a szigorú határidők miatt veszélyeztetné az uniós pénzek hazahozatalát.

„A rendkívüli ülés megtartása a felsorolt önálló indítványok tárgyalása miatt szükséges. Az önálló indítványok megtárgyalásának az őszi ülésszakra történő halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné, illetve a döntések végrehajtásának kitolódása számos problémát okozhat a jogalkalmazásban” – írta indoklásában Ruff Bálint.

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Kezdőlap    Belföld    Rendkívüli ülést kezdeményezett a Miniszterelnökséget vezető miniszter

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Rendkívüli ülést kezdeményezett a Miniszterelnökséget vezető miniszter

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