Hamarosan találkozik a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök – a nap hírei

A kormány döntött a kórházi klímákra szánt összegről, a babaváró- és diákhitelek kamatstopjáról és arról, hogy a közintézményekből eltávolítják az úgynevezett Nemzeti Hitvallást. Magyar Péter Miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy 3,4 milliárdot ad a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására, és általában is elrendelte a felkészülést a várható kánikulahelyzetre. Megszüntetik a kriptovaluták kriminalizását, és tárgyalták a vagyonadó szabályozás első tervezetét. Azt írta, hogy döntöttek a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopja ügyében, és született döntés az általa túlárazottnak nevezett mohácsi Duna-híd kapcsán is, de azt nem árulta el a miniszterelnök, hogy miről határoztak. A részletekről a holnapi kormányszóvivői tájékoztatón lesz szó.

Júliusban hagyhatja jóvá az uniós tanács Magyarország módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét. Ujvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte, a testület megkezdi a ma benyújtott terv hivatalos értékelésének folyamatát. A terv a korrupcióellenes és átláthatósági intézkedések mellett beruházási elemeket is tartalmaz.

Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre – jelentette be az energetikai miniszter. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszerirányítók pályázhatnak. Kapitány István közösségi oldalán azt mondta: végre érdemi forrás jut a magyar villamosenergia-rendszer korszerűsítésére.

Az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte keddre a Miniszterelnökséget vezető miniszter a házelnöknél. Napirenden lenne az uniós források lehívásával összefüggő javaslatcsomag is, amelyet kedden nyújtott be a kormány.

Határozati javaslatban utasítaná el a migrációs paktumot a Fidesz és a KDNP. A javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát.

Csökkenti számos lakossági állampapír kamatát péntektől az Államadósság-kezelő Központ. A legtöbb konstrukciónál fél százalékkal lesz kisebb a kamat.

Sulyok Tamás államfő egy svájci lapnak adott interjújában közölte, nem mondhat le a miniszterelnök parancsára, mert az alkotmányos rend fenntartása a hivatalban maradásra kötelezi. Emellett ismét úgy vélte: a köztársasági elnöknek politikai kérdésekben semmiféle megszólalási kötelezettsége nincsen.

Visszatérne a hivatásos állományba Szabó Bence. A korábbi rendőrszázados hivatalosan is megkezdte az ehhez szükséges eljárást. Bejegyzésében azt írta, hogy a korábbi távozásával kapcsolatos jogvita továbbra sem zárult le.

Már élesben működik a Fidesz által létrehozott Védvonal. Az elmúlt két hétben több mint 60 esetben intézkedtek a munkatársak. A Fidesz kommunikációs igazgatója elmondta, az eddigi bejelentések jelentős része internetes uszításról, sértegetésről, fenyegetésről szól, a másik kör, akiknek kormányzati, közigazgatási szektorban felmondtak.

Visszaviszik az Iparművészeti Múzeumba a kulturális minisztériumban talált antik bútorokat. Nagy Ervin, kultúráért felelős államtitkár videójában úgy fogalmazott: ami a múzeumból jött, annak inkább a múzeumban a helye.

Magyarország eddigi legnagyobb akkumulátoros villamosenergia-tároló létesítményét adták át a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Buj határában. A következő 4 évben a bejövő uniós-pénzekből mintegy másfél milliárd eurót fognak fordítani a nagy-, a közép- és a kisfeszültségű villamosenergia-hálózat fejlesztésére.

Átfogó támogatási programot indít az Electrolux a jászberényi gyárbezárásban érintett munkavállalók számára. A cég már megállapodott az üzemi tanáccsal. A döntés mintegy 600 munkavállalót érint.

Jelentős, 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a Mohu. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagjellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál.

Két új magyar képviselő csatlakozott az Európai Néppárt frakciójához. A képviselőcsoport tagja lett Bogdán Csaba és Weisz Viktor, a Tisza Párt két új EP-képviselője. A két politikus Magyar Péter, illetve Tarr Zoltán mandátumát veszi át az Európai Parlamentben a héttagú magyar néppárti delegáció tagjaként.

A német szövetségi kormánnyal és a tartományokkal is új alapokra akarja helyezni a kapcsolatokat Magyarország – jelentette ki a magyar külügyminiszter Berlinben. Orbán Anita Johann Wadephul külügyminiszterrel tárgyalt, és a Facebook-oldalán azt írta: az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának.

Hamarosan találkozhat a magyar miniszterelnök és az ukrán elnök – közölte az ukrán külügyi szóvivő. Heorhij Tihij azt mondta: még nem tudni sem az időpontot, sem a helyszínt, de dolgoznak a találkozó megszervezésén, és az a közeljövőben létrejöhet.

Előzetes megállapodást kötött az uniós védelmi ipar és a védelmi kapacitás erősítéséről az Európai Tanács elnöksége és az Európai Parlament tárgyaló delegációja. A brüsszeli tájékoztatás alapján az előzetes megállapodás egyszerűsíti az Európai Védelmi Alap irányítását és forrásszerzését.

Ukrán rakétatámadás érte az éjjel Csuvasföld székvárosát. A Volga partján fekvő városban többen megsebesültek. Szamara megyéből is három civil sérülését jelentették, az ugyancsak Volga menti régióban több ipari létesítményben károk keletkeztek.

Moszkva közelében pokolgépes merényletben meghalt az orosz védelmi minisztérium rakéta és tüzérségi fegyverzetért felelős vezetője. A szerkezet egy autóban lépett működésbe Balasiha városában. Damir Davidov tábornokon kívül a sofőr is életét vesztette.

Újabb átfogó támadással fenyegette meg Iránt az amerikai elnök, aki szerint Teherán húzza az időt a tárgyalásokon. Donald Trump a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban azt mondta, hogy a békemegállapodásról szóló egyeztetéseken kevés előrelépés történt.

Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy a Gázai övezetben likvidálta a Hamasz pénzügyi hálózatának vezetőjét, valamint helyettesét. Az izraeli közlés szerint a két vezető több tízmillió dollárnyi forrást juttatott a szervezet katonai szárnyának.

A ciszjordániai beduin közösségek elleni etnikai tisztogatással és erőszakos kitelepítéssel vádolja Izraelt az Amnesty International. A nemzetközi jogvédő szervezet felszólította a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel a terület megszállása ellen.

Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy késeléses támadás után. Belfastban az utcára vonult, jórészt tizenévesekből álló tömeg felgyújtott egy autóbuszt, több autót és utcai hulladéktárolókat, valamint a város jórészt bevándorlók lakta egyes negyedeiben több lakóépületet is.