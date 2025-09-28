ARÉNA
Szarvasrudli szökell át az úton Kaszó puszta közelében 2020. december 24-én.
Nyitókép: MTI/Varga György

Elszállt a közúti vadbalesetek száma – csak a satufék segít

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A Vadgazdálkodási Adattár legfrissebb statisztikái szerint 2023-ban több mint hétezer nagyvad pusztult el gépjárművel ütközve Magyarországon, így húsz év alatt csaknem megduplázódott a vadbalesetek száma. Helyzetkép az InfoRádióban Földvári Attilától, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjétől.

Mivel a felelősséget kideríteni egy-egy vadbaleset során igen körülményes, Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője szerint érdemes inkább a megelőzésre összpontosítani. Mint az InfoRádióban rámutatott, a Polgári törvénykönyv szabályozza, a vadbalesetek során „két veszélyes üzem, veszéllyel járó tevékenység találkozásáról van szó”, a vadgazdálkodásról-vadászatról, illetve az autóvezetésről.

„A Ptk. előírja, hogy milyen sorrendben mit kell vizsgálni, volt-e valakinek az oldalán úgynevezett felróhatóság, volt-e rendellenesség, ennek függvényében állapítható meg adott esetben egy bírósági eljárás során, hogy ki kinek milyen kártérítéssel tartozhat, de nagyon nehéz utólag megállapítani, hogy pontosan mi és hogyan történt, a vad pedig – sajnos vagy hál' Istennek, de – ott él, ahol mi autózunk. Következésképp nekünk, autósoknak van rá lehetőségünk, hogy megelőzzük az ütközést” – mondta.

Vezetéstechnikai szakértőktől gyakran hallja, de a rendőrségtől is, hogy a vadelütések többsége megelőzhető lenne, ha az autóvezető betartja a közlekedési szabályokat, például

  • nem hajt (relatív) gyorsan,
  • figyelembe veszi a látási viszonyokat,

a körülmények ugyanis indokolhatják a megengedettnél sokkal lassabb sebességet is; és a a vadveszélyre figyelmeztető táblák – piros háromszög, benne fehér alapon ugró, fekete szarvas – „sem dísznek vannak az út mellett”.

A legtöbb nagyvadat – mint elmondta – július közepe és augusztus vége között ütik el, ilyenkor üzekednek az őzek,

aktuális probléma viszont a szarvasbőgés, ami most zajlik, ez a szarvas párzási időszaka.

Őz persze mindenütt van, szarvas viszont csak az erdősültebb országrészekben, az Alföldön nem kell nagyon számítani arra, hogy kilép elénk egy szarvas, a Dunántúlon vagy Észak-Magyarországon annál inkább, és nem is csak szürkületkor, hanem egész nap.

No de mit tegyünk, ha elénk lép egy vadállat?

"Feltétlenül satufék, mert ha rángatjuk a kormányt, megpróbáljuk kikerülni az állatot, akkor szinte biztosan nagyobb baj fog történni, mint csak az állat sérülése; nem tudjuk, merre fog mozdulni az állat látván, hogy mi próbáljuk kikerülni, tehát lehet, hogy amerre fordulunk, pont arra fog ő is lépni, akkor ugyanúgy baleset történik, és ha elveszítjük az uralmat az autó fölött, akkor árokba kerülhetünk vagy belerohanhatunk egy szembejövő autóba. Reménykedjünk, hogy meg tudunk állni!” – javasolta; ha elütjük az állatot, az még mindig „a legkisebb kockázat”.

A Vadgazdálkodási Adattár legfrissebb statisztikái szerint 2023-ban több mint hétezer nagyvad pusztult el gépjárművel ütközve Magyarországon, így húsz év alatt csaknem megduplázódott a vadbalesetek száma. Helyzetkép az InfoRádióban Földvári Attilától, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjétől.
