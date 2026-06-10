Aranybánya a foci-vb – rengeteget keresnek a szervezők

A torna több szempontból is történelmi jelentőségű: először vesz részt 48 válogatott a világbajnokságon, a csapatok összesen 104 mérkőzést játszanak, a szervezők pedig több mint 6 millió helyszíni nézőre számítanak. Gianni Infantino FIFA-elnök szerint a torna méretét jól érzékelteti, hogy olyan, mintha „104 Super Bowlt rendeznének egyetlen hónap alatt”.

A bevételek növekedése szinte minden területen látványos. A televíziós közvetítési jogok értéke 4,3 milliárd dollárra emelkedhet a 2022-es 3,4 milliárd dollárról, a szponzori bevételek pedig elérhetik a 2,8 milliárd dollárt. A legnagyobb növekedés a mérkőzésnapi bevételeknél várható: ez az összeg a 2022-es 950 millió dollárról 3 milliárd dollárra emelkedhet – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében.

A gazdasági haszon legnagyobb részét az Egyesült Államok könyvelheti el, ahol a 104 mérkőzésből 78-at rendeznek meg. A FIFA és a WTO becslése szerint a torna mintegy 30,5 milliárd dollárral járulhat hozzá az amerikai gazdaság teljesítményéhez. A rendező városokban elsősorban a turizmus, a vendéglátás és a szolgáltatások élénkülésére számítanak.

Mexikóban a világbajnokság várhatóan mintegy 3 milliárd dollár közvetlen bevételt generálhat, elsősorban Mexikóváros, Guadalajara és Monterrey számára. A gazdaság méretéhez viszonyítva ugyanakkor itt lehet a legerősebb a torna hatása.

Kanadában a közvetlen és közvetett gazdasági hatás megközelítheti a 3,8 milliárd kanadai dollárt, miközben Toronto és Vancouver profitálhat leginkább a megnövekedett turistaforgalomból és a kapcsolódó szolgáltatások iránti keresletből.

A világbajnokság egyik újdonsága a dinamikus jegyárazás alkalmazása. A rendszer a kereslet függvényében változtatja az árakat, hasonlóan ahhoz, ahogyan a légitársaságok vagy az észak-amerikai profi sportligák működnek. A FIFA szerint a torna iránti érdeklődés minden korábbi rekordot felülmúlt, a jegyekre érkezett igénylések száma elérte az 500 milliót.

A torna hosszabb távú hatásai túlmutathatnak a sporton. A rendező országok többségében nem új stadionok épültek, hanem meglévő létesítményeket korszerűsítettek, így a beruházások elsősorban technológiai fejlesztésekre és fenntarthatósági megoldásokra koncentráltak. A FIFA arra számít, hogy a világbajnokság tovább növeli a labdarúgás népszerűségét Észak-Amerikában, különösen az Egyesült Államokban és Kanadában.

A csütörtökön rajtoló torna így nemcsak a futball történetének eddigi legnagyobb világbajnoksága lesz, hanem a sportgazdaság egyik legjelentősebb eseménye is.