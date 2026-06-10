ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.26
usd:
308.27
bux:
132231.01
2026. június 10. szerda Gréta, Margit
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy nő százalékokat mutató tabletet tart a kezében.
Nyitókép: Pixabay

MNB: már volt, aki a kamatcsökkentésre szavazott

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Egy ellenszavazat mellett döntöttek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának tagjai az április 28-i ülésen az alapkamat tartásáról – olvasható az MNB honlapján közzétett jegyzőkönyvben.

A döntés értelmében a jegybanki alapkamat 6,25 százalék maradt, a kamatfolyosó két széle sem változott.

A májusi kamatdöntés során a monetáris tanács két döntési javaslatot tárgyalt, az alapkamat változatlanul, 6,25 százalékos szinten tartását és az alapkamat 25 bázispontos, 6,00 százalékra történő mérséklését.

Az alapkamat változatlanul tartását 10 tanácstag támogatta, Gottfried Péter az alapkamat 6,00 százalékra csökkentésére voksolt a jegyzőkönyv szerint.

A döntéshozók között egyetértés volt abban, hogy a monetáris politika kiszámíthatóságának megőrzése növeli a jegybanki mozgásteret és elősegíti az árstabilitás elérését. Emellett hangsúlyozták, hogy a bizonytalan környezetben szükséges minél több információ arról, hogy a kedvező folyamatok tartósak maradnak-e.

A kamatcsökkentés melletti érvként hangzott el a vártnál kedvezőbb inflációs alapfolyamatok, a régiós összevetésben magas hazai reálkamat, illetve az alacsonyabb kockázati felárak inflációs kilátásokra gyakorolt hatása.

A tanács kiemelte: továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikára van szükség, emellett megerősítette elkötelezettségét az inflációs cél fenntartható elérése mellett. A döntéshozók megítélése szerint az árstabilitás szigorú monetáris kondíciók mellett érhető el. Közölték, hogy továbbra is az inflációs kilátásokra gyakorolt hatásuk szempontjából értékelik a beérkező makrogazdasági adatokat és a pénzügyi piaci folyamatokat, valamint a kockázati felár csökkenésének tartósságát, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten döntenek az alapkamat mértékéről.

A tanács szerint a hazai inflációs kilátásokra felfelé mutató kockázatot jelentenek a magas energia- és nyersanyagárak, valamint az ezekből, illetve a csapadékszegény időjárásból fakadó, várhatóan emelkedő mezőgazdasági árak. Inflációt mérséklő tényezőként a tanácstagok a hazai kockázati felárak csökkenését és a forint erősödését említették. Emellett egyes döntéshozók megjegyezték, hogy a szabályozott üzemanyagárakra és az árréskorlátozásokra vonatkozó kormányzati döntések is módosíthatják az infláció lefutását.

A jegyzőkönyvben felhívták a figyelmet, hogy a hazai kockázati felárak jelentős mérséklődésével együtt az állampapírpiaci hozamok csökkentek és a forint is erősödött az euróval szemben, a folyamatok tartóssága azonban kérdéses. A döntéshozók szerint ez többek között az uniós forrásokkal, az euróbevezetésre vonatkozó várakozásokkal és a költségvetési politikával kapcsolatos fejleményektől függ. Többen rámutattak: a kormány gazdaságpolitikai programjának több részlete még nem ismert, valamint a program költségvetésre gyakorolt hatása sem.

Több döntéshozó kiemelte, hogy a következő időszakban beérkező adatok és információk ismeretében a júniusi Inflációs jelentés már nagyobb bizonyossággal értékelheti a makrogazdasági és inflációs kilátásokat – írták.

Az MNB Monetáris Tanácsa az előző, áprilisi kamatdöntő ülésén sem módosította az alapkamatot. Változtatás utoljára februárban volt, akkor 25 bázisponttal csökkentették az alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét.

A következő kamatdöntő ülést június 23-án tartják.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    MNB: már volt, aki a kamatcsökkentésre szavazott

mnb

szavazás

alapkamat

monetáris tanács

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Európai Bizottság: Magyarország hivatalosan benyújtotta módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét

Európai Bizottság: Magyarország hivatalosan benyújtotta módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét

Miután itthon korrupcióellenes törvénycsomagot nyújtott be a kormány, Brüsszelben is beadta a tervet az uniós pénzek hazahozatalára. Ez olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek olyan ágazatokat támogatnak, mint az energiaipar, a lakhatás, a közlekedés, a vállalkozások. Az EU értékeli a tervet, amit júliusban fogadhatnak el.
 

Korrupció, vagyonnyilatkozatok, kekvák, egyetemek – pontosan mi van a hatalmas korrupcióellenes tövénycsomagban? Itt vannak a részletek

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a Miniszterelnökséget vezető miniszter

„Három hét alatt” – Elkészült az uniós pénzek érkezését lehetővé tévő törvényhegy

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
Lesz-e előre hozott főpolgármester-választás Budapesten? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.11. csütörtök, 18:00
Dénes Ferenc sportközgazdász
Dénes Tamás az InfoRádió főmunkatársa, futballtörténész és -szakíró
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kimondta a magyar óriáscég vezére: külföldi munkaerő nélkül nem tudják megépíteni hatalmas gyárukat

Kimondta a magyar óriáscég vezére: külföldi munkaerő nélkül nem tudják megépíteni hatalmas gyárukat

Bárány László, a Master Good Csoport ügyvezető igazgatója a Humán Versenyképességi Executive Business Summit 2026 konferencián figyelmeztetett: a vendégmunkások behozatalát korlátozó új szabályok veszélybe sodorhatják a cégcsoport 350 milliárd forintos beruházási tervét, amelyhez legalább 3000 új munkavállalóra lenne szükség. A cégvezető szerint a csökkenő lakosságú Magyarországon egyszerűen nincs elegendő fizikai munkára fogható hazai munkaerő, és ha a külföldi dolgozók alkalmazását ellehetetlenítik, a tervezett gyárat tudják megépíteni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most először nyílik meg a titokzatos balatoni luxusvilla: egykor Horthy főhadiszállása is volt + Videó

Most először nyílik meg a titokzatos balatoni luxusvilla: egykor Horthy főhadiszállása is volt + Videó

A Balaton partján álló Thanhoffer-villa nem csupán egy elegáns régi épület: Siófok egyik legpatinásabb és legértékesebb öröksége, ahová most te is beléphetsz!

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will hit Iran 'hard' again on Wednesday

Trump says US will hit Iran 'hard' again on Wednesday

The US president warns Iran "will have to pay the price" for taking too long to agree a deal, after Tehran vows retaliation to any attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 10. 17:42
Grexa Liliána: ha én most nem szólalok föl, mit szólna az ukrán nagymamám?
2026. június 10. 17:30
Késve indul a BYD szegedi gyára
×
×