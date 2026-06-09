Új szabályok a foci-vb-n

Ha például egy játékos az ellenfelével történő összeszólalkozás közben a szája elé tartja a kezét, a játékvezető piros lapot is adhat neki. Ezzel a tettével ugyanis a felvételek alapján utólag nem lehet azonosítani a diszkriminatív, sértő megjegyzéseket.

A FIFA bírói bizottságát vezető Pierluigi Collina kiemelte az ilyen viselkedés büntetésének egyértelművé tételét. Az intézkedés hátterében egy Benfica-Real Madrid Bajnokok Ligája-találkozó áll, melynek során

Gianluca Prestianni a mezét a szája elé húzva sértegette Vinícius Júniort, a spanyolok sztárját.

Ha egy futballista a játékvezetői döntés elleni tiltakozásul elhagyja a pályát, ugyancsak piros lapot kaphat. Ez azokra a hivatalos személyekre is vonatkozik, akik felszólítják erre a játékosokat. Amennyiben emiatt félbeszakad egy mérkőzés, az ellenfélnek ítélik meg a győzelmet.

Mivel a vb mezőny 32-ről 48 válogatottra emelkedett, a sárga lapokat nem csak a negyeddöntő után, hanem a három csoportmérkőzést követően is eltörlik.

Időhúzás

A világbajnokságon a játékvezetők már nemcsak akkor számolhatnak vissza a kezük felmutatásával, ha a kapus kezében van a labda, hanem bedobásoknál és kirúgásoknál is. Ha egy csapat az idő lejártáig nem végzi el a műveletet, az ellenfél kapja meg a labdát. Ez bedobásnál öt, kirúgásnál tíz másodperc. Ugyancsak az időhúzás elkerülését szolgálja az az intézkedés, hogy a lecserélt labdarúgónak tíz másodpercen belül el kell hagyni a játékteret, máskülönben a cseréjének legalább egy percet még a partvonalon kívül kell töltenie, mielőtt beállhat. Ha pedig egy játékos sérülés miatt ápolásra szorul, legalább egy percet kell a pályán kívül töltenie - ez az észak-amerikai bajnokságban már működik, méghozzá kétperces kényszerszünettel.

VAR

A videoasszisztens az eddigieken túl további három esetet vizsgálhat, illetve jelezhet a játékvezetőnek: piros lapot eredményező második sárga lapot, ha nem a megfelelő futballista kapja a piros vagy sárga lapot, valamint a helytelenül megítélt szögleteket.

Ivószünet

A világbajnokságon időjárástól és hőmérséklettől függetlenül kötelező lesz a két ivószünet nagyjából a 22. és a 67. perc környékén. Ezzel a FIFA minden meccsen egyenlő feltételeket kíván biztosítani. A kritikusok szerint ezek a háromperces megszakítások - amelyeket a végén hozzáadnak a játékidőhöz - azt is szolgálják, hogy a tévétársaságok reklámokat sugározhassanak közben.

A sportág történetében először a mérkőzések előtt nemcsak a két kezdőtizenegy hallgatja meg a pályán a himnuszokat, hanem a cserejátékosok is felsorakoznak. Így 26-26 futballista áll majd a játéktéren.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokság mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.