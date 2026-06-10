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Stella Li, a BYD kínai autógyártó ügyvezetõ alelnöke beszél a BYD standján rendezett sajtótájékoztatón a müncheni Nemzeközi Autószalon (IAA) sajtónapján, 2025. szeptember 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Késve indul a BYD szegedi gyára

Infostart

A negyedik negyedévre csúszik az autógyártás kezdete a BYD szegedi gyárában.

A tervezett időpontnál később kezdődik az autók összeszerelése a BYD az új magyarországi gyárában.

A kínai autógyártó felfüggesztette a törökországi gyárának építését – közölte kedden a cég egyik vezető tisztségviselője.

„Jelenleg Magyarország a prioritás”

– nyilatkozta Stella Li ügyvezető alelnök a Reutersnek. „A második pedig az lesz, hogy egy második gyártóüzemet találjunk Európában” – mondta.

A gyártás megkezdése az eredeti tervekhez képest egy évet csúszik, tavaly még úgy volt, hogy a szegedi gyár – a BYD első európai gyára – 2025 végén kezdi meg a Dolphin Surf kompakt elektromos autó gyártását. Most Li arról beszélt, hogy még mindig a gyár felszerelésével foglalkoznak – írja a Telex.

A BYD európai eladásai tavaly 270 százalékkal nőttek, és meghaladták a 188 ezer járművet. A világ legnagyobb elektromos járműgyártójának európai eladásai idén májusig 144 százalékkal emelkedtek, és meghaladták a 100 ezer darabot. Az elektromos járművek európai gyártásával kerülné el a BYD az Európai Unió által a kínai elektromos autókra kivetett vámokat.

A BYD 2024-ben bejelentette, hogy egymilliárd dollárt fektet be egy törökországi gyár építésébe, ezt függesztik fel most, így a kínai autógyártónak jelenleg nincs konkrét ütemterve a törökországi termelés megkezdésére.

A BYD és riválisa, a Chery Kínában gyorsan szokott haladni az új gyárak beüzemelésével, de Európában csúsznak velük. A Chery többször is elhalasztotta a barcelonai gyárában a gyártás megkezdését, de a tervek szerint a spanyol Ebro-val közös cégük idén megkezdi a termelést.

Az amerikai védelmi minisztérium föltette a kínai hadsereggel együttműködő vállalatok listájára a BYD elektromos jármű- és akkumulátorgyártót is.

A lépés miatt ismét feszültté válhat az Egyesült Államok és Kína közötti viszony, ami az elmúlt időszakban, úgy tűnt, nyugvópontra jutott.

A BYD szegedi beruházásán dolgozók megkeresésére új szakszervezet jött létre, a Magyar Gyáripari Szakszervezet (MGSZ), amely a magyar dolgozók mellett a külföldi munkavállalók érdekeit is képviseli majd.

A BYD érkezése nyomán Szeged néhány év alatt az ország egyik legdrágább lakáspiacává vált. A négyzetméterárak mediánja mára megközelítette az egymillió forintos szintet, a város pedig már a második legdrágább megyeszékhelynek számít a lakáspiacon. Mégis egyre több jel utal arra, hogy az elmúlt évek rohamtempója megtört: nő a kínálat, hosszabb ideig maradnak a piacon az ingatlanok, és a vevők már nem kapkodnak úgy, mint korábban – olvasható a Telex cikkében.

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