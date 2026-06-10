Megváltoztatja a játék fizikáját a 2026-os foci-vb hivatalos labdája

A 2026. június 11. és július 19. között Amerikában (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó) zajló futball-világbajnokság az egyik technológiával leginkább átszőtt sportrendezvény lesz. Jó példa erre az Adidasnál tervezett, spanyolul „három hullámot” jelentő Trionda labda, amely nemcsak megjelenésében és belső digitális technológiájában hoz újdonságot, hanem a fizikai tulajdonságaiban is radikális szakítást jelent az elődeivel – írja az MIT Technology Review elemzése nyomán a blikk.hu.

A fejlesztés során mindig a labda repülés közbeni kiszámíthatósága és a sebesség közötti egyensúly megteremtése jelenti az egyik legnagyobb feladványt a mérnököknek. A labda tervezői ezúttal a stabilitásra szavaztak, ám ennek a döntésnek komoly ára van, amit a pályán leginkább a kapusok és a távoli bombák specialistái fognak megérezni – írják.

Az aerodinamikai mérések szerint a Trionda felületén alkalmazott speciális struktúra teljesen másként viselkedik a levegőben, mint a korábbi tornák labdái.

A labdát négy darabból, hőillesztéssel állítják össze, és mély, szándékosan formázott barázdákkal és mikrotexturált mintázattal látták el. Ez a kialakítás a golflabdák felületi bemélyedéseinek (úgynevezett dimple-ök) elvén működik: célja, hogy kontrollált módon zavarja meg a labda körüli légáramlást.

A szélcsatornában végzett tesztek során a kutatók különböző, a valós játékhelyzetekre jellemző, másodpercenkénti 7 és 35 méter közötti légáramlási sebességnek tették ki a labdát. Az MIT fizikaprofesszora, John Eric Goff szerint a szimulációk kimutatták, hogy a mélyített varratoknak köszönhetően a Trionda az úgynevezett „ellenállási krízist” a 2010 óta mért legalacsonyabb repülési sebességnél éri el. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a labda lassabb és közepes tempójú repülés közben rendkívül stabillá válik, nem kezd el kiszámíthatatlanul szitálni a levegőben.

A probléma a kezdeti, nagy sebességnél jelentkezik: a nagyobb felületi érdesség miatt nagyobb a légellenállási együttható, és a fékező erő jóval intenzívebben hat a labdára.

Ennek köszönhetően a távoli szabadrúgások és indítások pályája meredeken megtörik, és a labda akár a jelenleg megszokott játékszereknél több méterrel is rövidebb távolságot tehet meg.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) és az Adidas számára a legfőbb prioritás a kiszámíthatóság elérése volt, elkerülve a korábbi tornák hírhedt dizájnkatasztrófáit. A szakértők még jól emlékeznek a 2010-es dél-afrikai világbajnokság hivatalos labdájára, a Jabulanira, amelynek szinte teljesen sima, üvegszerű felülete miatt rendkívül alacsony volt a légellenállása, ami miatt hirtelen, kaotikus irányváltásokra volt képes, ami a kapusok számára rémálommá tette a mérkőzéseket.

A tesztelési folyamatba bevont MLS- és Liga MX-játékosok (Vancouver Whitecaps, Tigres) pályán is kipróbálták a Trinodát. A visszajelzéseik alapján formálódott a végleges változat, de a tesztelők nevét és konkrét megjegyzéseit az Adidas nem hozta nyilvánosságra. Az összesített korai benyomásokról még annyit lehet tudni, hogy a profik precíznek, reszponzívnak és jól kontrollálhatónak írják le.