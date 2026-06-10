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José Mourinho, a Tottenham Hotspurs vezetőedzője az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában játszott Bournemouth-Tottenham Hotspur mérkőzésen Bournemouthban 2020. július 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Pool/Neil Hall

Még ki sem nevezték José Mourinhót, de az utóda már megvan

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Florentino Pérez újraválasztása után megindult a folyamat: José Mourinho immár nagyon rövid határidőn belül a Real Madrid edzője lesz. A klub közölte: a tavaszi idényben a csapatot irányító Álvaro Arbeloa távozik. Közben José Mourinho előző klubja, az SL Benfica megnevezte az utódot.

A Benfica hivatalosan is megerősítette Marco Silva kinevezését a vezetőedzői posztra. A Fulham korábbi edzője öt év után tért vissza hazájába egy sikeres ötéves Premier League-karrier után.

A kétszeres BEK-győztes lisszaboni óriás megerősítette, hogy Silva várhatóan a 2027–2028-as szezon végéig marad az Estadio da Luzban további egyéves hosszabbítási opcióval.

Marco Silva José Mourinho helyét foglalja el. A Különlegesért 15 millió eurós „fájdalomdíjat” fizet a Real Madrid a Benficának.

A Benfica hivatalos közleményben közölte: „A Real Madrid CF hivatalosan is megerősítette szándékát, hogy 15 000 000 euróért szerződteti José Mourinho edzőt, ami megegyezik a jelenlegi sportszerződésének felmondási záradékával. Az edző beleegyezését adta az ügylethez. Ezzel véget ért José Mourinho második időszaka az SL Benfica labdarúgócsapatának vezetőedzőjeként. A Sport Lisboa e Benfica a legjobbakat kívánja José Mourinhónak.”

A Real Madrid megnyitotta az utat Mourinho hivatalos visszatérése előtt azzal is, hogy bejelentette a legutóbbi vezetőedző, Álvaro Arbeloa távozását.

A klub a közleményben azt írta: „A Real Madrid CF és Álvaro Arbeloa megállapodásra jutott, hogy véget vet Álvaro Arbeloa munkájának az első csapat edzőjeként. A Real Madrid mélységesen hálás Álvaro Arbeloának, aki a klubnál töltött ideje alatt, az ifjúsági akadémián töltött időszakától kezdve, következetesen hűségről, elkötelezettségről és professzionalizmusról tett tanúbizonyságot. Megtestesíti klubunk értékeit. A Real Madrid, amely mindig is az otthona lesz, a legjobbakat kívánja Álvaro Arbeloának és egész családjának életük új szakaszában.”

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Kezdőlap    Sport    Még ki sem nevezték José Mourinhót, de az utóda már megvan

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