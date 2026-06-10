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A brazil Carlos Augusto (b) és az argentin Lionel Messi a 2026-os labdarúgó világbajnokság dél-amerikai selejtezősorozatának 6. fordulójában játszott Brazília - Argentína mérkőzésen a Rio de Janeiró-i Maracana stadionban 2023. november 21-én. A találkozót az argentin válogatott nyerte 1-0-ra.
Nyitókép: MTI/AP/Bruna Prado

Az újabb rekordokat döntő Messi bízik a címvédésben

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„Lionel Messi csúcsformában van” – írta a Buenos Aires-i La Nacion, miután az argentin válogatott Alabamában 3–0-ra megverte az izlandiakat. A hajrára beálló, tizenegyesből gólt szerző csapatkapitány a találkozó után beszélt az Albiceleste címvédési esélyeiről.

Messi a 70. percben lépett pályára, és egy kifogástalanul végrehajtott büntetőből megszerezte a 117. „válogatott” gólját.

A mérkőzés után Messi örömmel mondta a TyC Sportsnak, hogy fizikailag teljesen rendbe jött: „Alig vártam, hogy játszhassam, túl vagyok ezen a kellemetlenségen. Boldog és izgatott voltam, minden pillanatot élveztem, mint mindig. Van egy hetünk, hogy mindenki tökéletes formában legyen az első mérkőzésünkre.” Az argentinok Algéria ellen kezdik majd a tornát.

Az izlandiak elleni találkozó napján 38 éves, 11 hónapos és 14 napos Messi a legidősebb játékos lett, aki gólt szerzett az argentin válogatottban. A rekordot eddig a legendás Angel Labruna tartotta, aki 1957-ben 38 éves, kilenc hónapos és nyolc napos korában szerezte, Brazília ellen az utolsó válogatott gólját. Messi Izland ellen 199. meccsét játszotta az Albiceleste mezében.

Labruna nevéhez egyébként továbbra is fűződik egy rekordt, ő a legidősebb játékos, aki valaha is pályára lépett a válogatottban, hiszen 39 éves és 260 napos korában részt vett az 1958-as svédországi világbajnokságon. Mivel Messi a jelenlegi világbajnokság alatt tölti be a 39. életévét, ezen a tornán nem fogja tudni túlszárnyalni ezt.

Messi határozottan kifejtette, hogy semmivel sem kevésbé éhesek a sikerre, mint a katari torna előtt.

Amikor a címvédésé lehetőségéről kérdezték egyértelműen fogalmazott: „Mint mindig, amikor egy nagy torna elkezdődik, különösen egy világbajnokság, nagyon izgatott vagyok. Ez egy győztes társaság, amely mindig többet akar. Lépésről lépésre haladunk, mint mindig, de nagy lelkesedéssel, izgalommal és meggyőződéssel abban, hogy mire vagyunk képesek.”

A hatodik világbajnokságára készülő világsztár tisztában van azzal, hogy a címvédő szerepe nagy terhet ró Argentínára, de figyelmeztetett, hogy nem lesz könnyű legyőzni őket.

„Úgy fogunk játszani, mint mindig, hogy az embereknek ne legyen kétségük afelől, hogy mindent beleadunk, ahogy eddig is tettük, amikor a válogatottban voltam.”

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Az újabb rekordokat döntő Messi bízik a címvédésben

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