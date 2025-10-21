Ég a Mol százhalombattai finomítója – képek, videók a helyszínről

A Mol éjszakai közleménye szerint személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

A katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki, a tűzhöz elsőként a létesítmény tűzoltói érkeztek ki. Arról nincs tudomásuk, hogy a tűzesetben megsérült volna valaki.

Így csaptak fel a lángok, az Időkép tököli webkameráján látszanak a robbanások is:

Ilyen volt a tűz közelről:

Érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották az esethez, a tűzoltók hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet.

Vezér Mihály (Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület) polgármester hajnali három körül azt írta a Facebook-oldalán, hogy a tűz oltása még folyamatban van, a lakosságnak nincs teendője. Az önkormányzat munkatársai folyamatosan kapcsolatban vannak a finomító veszélyelhárítást irányító operatív törzsével, éjszaka ügyeletet tartanak.

A Bors egyik olvasója azt írta körülbelül este fél tizenegykor, hogy "negyed órája arra ébredtünk, hogy felrobbant mellettünk a Mol egyik üzeme. Vörös az ég a lángoktól".

Ennek a bejegyzésnek a kommentjei között is van olyan videó, amelyen hallani lehet a robbanásszerű hangoka.

Szemtanúk szerint a Mol százhalombattai olajfinomítója felől kilométerekről látszottak a lángok, és füst gomolygott. Szigethalomról is készült videó az erős fényről, amivel a tűz járt.