2025. október 21. kedd
A Dunai Finomító Százhalombattán az üzem indulásának 60. évfordulója alkalmából tartott ünnepség napján, 2025. május 16-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Ég a Mol százhalombattai finomítója – képek, videók a helyszínről

Infostart

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében. A tüzet néhány óra alatt lokalizálták a tűzoltók, és dolgoznak a területen.

A Mol éjszakai közleménye szerint személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

A katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki, a tűzhöz elsőként a létesítmény tűzoltói érkeztek ki. Arról nincs tudomásuk, hogy a tűzesetben megsérült volna valaki.

Így csaptak fel a lángok, az Időkép tököli webkameráján látszanak a robbanások is:

Ilyen volt a tűz közelről:

Érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották az esethez, a tűzoltók hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet.

Vezér Mihály (Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület) polgármester hajnali három körül azt írta a Facebook-oldalán, hogy a tűz oltása még folyamatban van, a lakosságnak nincs teendője. Az önkormányzat munkatársai folyamatosan kapcsolatban vannak a finomító veszélyelhárítást irányító operatív törzsével, éjszaka ügyeletet tartanak.

A Bors egyik olvasója azt írta körülbelül este fél tizenegykor, hogy "negyed órája arra ébredtünk, hogy felrobbant mellettünk a Mol egyik üzeme. Vörös az ég a lángoktól".

Ennek a bejegyzésnek a kommentjei között is van olyan videó, amelyen hallani lehet a robbanásszerű hangoka.

Szemtanúk szerint a Mol százhalombattai olajfinomítója felől kilométerekről látszottak a lángok, és füst gomolygott. Szigethalomról is készült videó az erős fényről, amivel a tűz járt.

Japan expected to elect female prime minister in historic first

Japan expected to elect female prime minister in historic first

Sanae Takaichi, who calls herself Japan's Margaret Thatcher, stitched up a late night deal to bring her within two votes of the PM chair.

