Itt a Mol legutóbbi közleménye a százhalombattai olajfinomító tűzesetéről

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, tűz ütött ki a Mol Dunai Finomítójában Százhalombattán. A lángok és a füst több település távolságból is látszottak, erről számos videó és kép került fel a közösségimédia-felületekre.

A tűzoltók még a hajnali órákban is dolgoztak az olajfinomítóban, de lángokat már hétfő éjjel sikerült lokalizálni.

Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere kedd reggel negyed hétkor a Facebookon ismertette a Mol legutóbbi lakossági közleményét, amely szerint október 20-án, hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol Dunai Finomító AV3-as üzemében. A társaság létesítményi tűzoltósága a riasztást követően azonnal megkezdte a beavatkozást, és rövid időn belül sikerült lokalizálni a tüzet, jelenleg is dolgoznak a területen.

A tűz oltása során keletkezett erős füst a környéken több településről is észlelhető.

Érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották az esethez, a tűzoltók hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet.

A tűzeset következtében személyi sérülés nem történt, és a környező településeket veszély nem fenyegette. A hatósági és belső vizsgálatok jelenleg is zajlanak a baleset okainak feltárása érdekében.

Mint írták, a Mol mindent megtesz annak érdekében, hogy az üzemek biztonságos működését a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsa.