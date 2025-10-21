ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.03
usd:
334.39
bux:
103789.82
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A százhalombattai MOL Dunai Olajfinomító sziluettje naplementekor Tököl irányából. MTVA/Bizományosi: Faludi Imre *************************** Kedves Felhasználó!
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre

Itt a Mol legutóbbi közleménye a százhalombattai olajfinomító tűzesetéről

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Személyi sérülés nem történt, a környező települések nem voltak veszélyben.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, tűz ütött ki a Mol Dunai Finomítójában Százhalombattán. A lángok és a füst több település távolságból is látszottak, erről számos videó és kép került fel a közösségimédia-felületekre.

A tűzoltók még a hajnali órákban is dolgoztak az olajfinomítóban, de lángokat már hétfő éjjel sikerült lokalizálni.

Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere kedd reggel negyed hétkor a Facebookon ismertette a Mol legutóbbi lakossági közleményét, amely szerint október 20-án, hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol Dunai Finomító AV3-as üzemében. A társaság létesítményi tűzoltósága a riasztást követően azonnal megkezdte a beavatkozást, és rövid időn belül sikerült lokalizálni a tüzet, jelenleg is dolgoznak a területen.

A tűz oltása során keletkezett erős füst a környéken több településről is észlelhető.

Érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották az esethez, a tűzoltók hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet.

A tűzeset következtében személyi sérülés nem történt, és a környező településeket veszély nem fenyegette. A hatósági és belső vizsgálatok jelenleg is zajlanak a baleset okainak feltárása érdekében.

Mint írták, a Mol mindent megtesz annak érdekében, hogy az üzemek biztonságos működését a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsa.

Kezdőlap    Belföld    Itt a Mol legutóbbi közleménye a százhalombattai olajfinomító tűzesetéről

mol

tűz

százhalombatta

közlemény

olajfinomító

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A nagy Louvre-lopás ára: nem csak a tolvaj és a megrendelő lesz gazdagabb

A nagy Louvre-lopás ára: nem csak a tolvaj és a megrendelő lesz gazdagabb

Vasárnap reggel, amikor a turisták a Napkirály termében sétáltak, négy férfi flexszel a kezében hét perc alatt kiemelte a francia történelem egy darabját a Louvre falai közül. Az eltűnt ékszerek nem csupán anyagi veszteséget jelentenek, velük együtt tűnt el valami a kollektív biztonságérzetből is. Mégis, a közgazdaság furcsa módon azt üzeni, ami eltűnik, az néha felértékelődik. A hiány új történetet szül, és a történeteknek ára van.
 

Itt a Mol legutóbbi közleménye a százhalombattai olajfinomító tűzesetéről

VIDEÓ
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.21. kedd, 18:00
Fekete Péter
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Orosz milbloggerek szerint északról is elkezdték bekeríteni a Donbasz egyik legfontosabb erődvárosát, Pokrovszkot. Donald Trump amerikai elnök bemutatta legújabb pálfordulását: míg korábban azon a véleményen volt, hogy Ukrajna akár meg is nyerheti a háborút, most a Donyec-medence felosztásáról elmélkedett és megint elodázta a Tomahawk robotrepülőgépek átadását. Az oroszok a közelgő budapesti csúcstalálkozóra is benyújtották tűzszüneti javaslataikat, de ezekben sok változtatás nincs a korábbiakhoz képest. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már csak ez hiányzott: csőd közelébe jutott a legendás gyorsétteremlánc, tömegek kerülhetnek utcára

Már csak ez hiányzott: csőd közelébe jutott a legendás gyorsétteremlánc, tömegek kerülhetnek utcára

A Pizza Hut 68 étterme bezár az Egyesült Királyságban, miután a DC London Pie Ltd csődeljárás alá került, veszélyeztetve több száz munkahelyet 75 helyszínen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Japan lawmakers voting to confirm country's first female prime minister

Japan lawmakers voting to confirm country's first female prime minister

Sanae Takaichi, who calls herself Japan's Margaret Thatcher, stitched up a late night deal to bring her within two votes of the PM chair.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 21. 05:50
Tűz a Mol százhalombattai finomítójában – képek, videók a helyszínről
2025. október 21. 05:00
Szinte hihetetlen, mit ígér az időjárás
×
×
×
×