Vegyi konténer, speciális egységek a százhalombattai finomítótűznél – megszólalt a katasztrófavédelem

Még éjszaka lokalizálták a tüzet, melyről drámai videók és képek kerültek fel a közösségimédia-oldalakra, és amelyeket ebben a cikkben az Infostart is bemutatott.

Személyi sérülés nem történt, a baleset okának vizsgálata folyamatban van. A Mol közleménye szerint a környező települések nem voltak veszélyben. Vezér Mihály polgármester közölte, hogy kapcsolatban vannak a Mollal, éjszaka is ügyeletet tartottak az önkormányzatnál.

A katasztrófavédelem kedd reggel hétkor azt írta, a tűz és a robbanás az olajfinomítóban egy alapanyag-feldolgozó üzemben történt. A helyszínre elsőként az üzem létesítményi tűzoltói érkeztek ki. A legmagasabb riasztási fokozatban kezelt esethez Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról, illetve a fővárosból vonultak hivatásos tűzoltók. Emellett riasztották a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort, Budapestről vegyi konténer, illetve por-hab konténer érkezett, és a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen van.

A beavatkozásban a létesítményi erőkkel együtt tizenhét tűzoltóegység vesz részt.

A tűzoltórajok az egyik oldalról négy vízágyúval, a másikról szintén négy vízágyúval és egy habszitával avatkoznak be. A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még zajlanak – írták.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az InfoRádióban kedd reggel elmondta: az eddigi információk szerint káros anyag nem került a levegőbe.

(A nyitókép illusztráció.)