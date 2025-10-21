ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.05
usd:
334.45
bux:
0
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Firefighter team holding fire extinguishing
Nyitókép: Getty Images/ Virojt Changyencham

Vegyi konténer, speciális egységek a százhalombattai finomítótűznél – megszólalt a katasztrófavédelem

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Még zajlik az oltás a Mol Dunai Finomítójában, ahol hétfő éjjel csaptak fel a lángok, robbanás is történt. A hatalmas füst kilométerekre ellátszott, ahogy a lángok fényét is számos településről látni lehetett.

Még éjszaka lokalizálták a tüzet, melyről drámai videók és képek kerültek fel a közösségimédia-oldalakra, és amelyeket ebben a cikkben az Infostart is bemutatott.

Személyi sérülés nem történt, a baleset okának vizsgálata folyamatban van. A Mol közleménye szerint a környező települések nem voltak veszélyben. Vezér Mihály polgármester közölte, hogy kapcsolatban vannak a Mollal, éjszaka is ügyeletet tartottak az önkormányzatnál.

A katasztrófavédelem kedd reggel hétkor azt írta, a tűz és a robbanás az olajfinomítóban egy alapanyag-feldolgozó üzemben történt. A helyszínre elsőként az üzem létesítményi tűzoltói érkeztek ki. A legmagasabb riasztási fokozatban kezelt esethez Érdről, Törökbálintról, Szigetszentmiklósról, illetve a fővárosból vonultak hivatásos tűzoltók. Emellett riasztották a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort, Budapestről vegyi konténer, illetve por-hab konténer érkezett, és a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen van.

A beavatkozásban a létesítményi erőkkel együtt tizenhét tűzoltóegység vesz részt.

A tűzoltórajok az egyik oldalról négy vízágyúval, a másikról szintén négy vízágyúval és egy habszitával avatkoznak be. A tüzet kedd hajnalra sikerült körülhatárolni, de a munkálatok még zajlanak – írták.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az InfoRádióban kedd reggel elmondta: az eddigi információk szerint káros anyag nem került a levegőbe.

(A nyitókép illusztráció.)

Kezdőlap    Belföld    Vegyi konténer, speciális egységek a százhalombattai finomítótűznél – megszólalt a katasztrófavédelem

mol

tűz

százhalombatta

olajfinomító

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vegyi konténer, speciális egységek a százhalombattai olajfinomítónál – megszólalt a katasztrófavédelem

Vegyi konténer, speciális egységek a százhalombattai olajfinomítónál – megszólalt a katasztrófavédelem

Még zajlik az oltás a Mol Dunai Finomítójában, ahol hétfő éjjel csaptak fel a lángok, robbanás is történt. A hatalmas füst kilométerekre ellátszott, ahogy a lángok fényét is számos településről látni lehetett.
 

Itt a Mol legutóbbi közleménye a százhalombattai olajfinomító tűzesetéről

Ég a Mol százhalombattai finomítója – képek, videók a helyszínről

Robbanás volt egy romániai kőolajfinomítóban

VIDEÓ
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.21. kedd, 18:00
Fekete Péter
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön a nagy kamatcsökkentés? Most érdemes még magyar állampapírba beszállni?

Jön a nagy kamatcsökkentés? Most érdemes még magyar állampapírba beszállni?

Meddig maradhatnak ilyen magasak a lakossági állampapírok hozamai? Megéri még most hosszú futamidejű papírt venni? Mekkora arányt érdemes állampapírban tartani, és hogyan kombinálható az állampapír ETF-ekkel, részvényekkel vagy befektetési analapokkal? FixMÁP, BMÁP vagy MÁP Plusz? Milyen időtávra melyik a legjobb hazai állampapír? Hogy illeszthetők bele a befektetési portfóliókba? És milyen új állampapírok várhatók 2026-ban? Többek között erről is szó lesz a november 18-i Portfolio Ivestment Day-en, ahol Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója és Szabó Balázs, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatója beszél majd a hazai lakossági állampapírokról. Jelentkezz még ma!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megjelent egy friss rendelet az Otthon Startról: ez most tényleg mindent megváltoztat?

Megjelent egy friss rendelet az Otthon Startról: ez most tényleg mindent megváltoztat?

Megjelent a rendelettervezet, amely kiemelt beruházássá minősítené az Otthon Start Programhoz kapcsolódó lakásépítéseket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Sanae Takaichi wins historic vote to become Japan's first female prime minister

Sanae Takaichi wins historic vote to become Japan's first female prime minister

Sanae Takaichi, who calls herself Japan's Margaret Thatcher, stitched up a late night deal to bring her within two votes of the PM chair.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 21. 07:11
Felcsaptak a lángok, több autó teljesen kiégett
2025. október 21. 06:59
Súlyos baleset, áll a forgalom a sztrádán Budapest felé, hatalmas a dugó
×
×
×
×