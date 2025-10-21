ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 21. kedd
Nyitókép: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor fontos bejelentést tett a százhalombattai tűzről történt egyeztetések után

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Tájékoztatták a finomítóban kitört tűzzel kapcsolatos hírekről a Mol vezetői.

Hétfő este tíz körül tűz ütött ki és robbanások történtek a Mol százhalombattai kőolajfinomítójában. A helyszíni videók szerint magasra csaptak a lángok, a füstöt és a fényt több környező településről is látni lehetett. Sérültje nincs a balesetnek, amelynek oka egyelőre nem ismert, zajlanak a vizsgálatok. Az oltás is tart még, a katasztrófavédelem szerint káros anyag nem került a levegőbe. Százhalombattán kedd reggel rendben indult az élet, zavartalan a közlekedés, az iskolák, üzletek, cégek működése – hangzott el az InfoRádióban.

Orbán Viktor a Mol vezetőivel és Pintér Sándor belügyminiszterrel is egyeztetett a helyzetről kedd reggel. A közösségi oldalán a miniszterelnök kijelentette:

Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van.

A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgálják, tette hozzá.

A rendőrség szerint nyolc „felbecsülhetetlen értékű” történelmi ékszert vitt el az a négy tolvaj, aki hétvégén betört a Louvre egyik legdíszesebb termébe. Katona Szandra igazságügyi műtárgyszakértő, galériatulajdonos azt mondta, az ellopott ékszerek legnagyobb eséllyel egy magángyűjtőhöz kerülhetnek, aki egyszerűen csak birtokolni akarja a műtárgyakat, de van egy rosszabb forgatókönyv is.
 

Még zajlik az oltás a Mol Dunai Finomítójában, ahol hétfő éjjel csaptak fel a lángok, robbanás is történt. A hatalmas füst kilométerekre ellátszott, ahogy a lángok fényét is számos településről látni lehetett. Csámpai Attila az InfoRádióban mondta el a részleteket.
 

