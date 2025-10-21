Orbán Viktor fontos bejelentést tett a százhalombattai tűzről történt egyeztetések után

Hétfő este tíz körül tűz ütött ki és robbanások történtek a Mol százhalombattai kőolajfinomítójában. A helyszíni videók szerint magasra csaptak a lángok, a füstöt és a fényt több környező településről is látni lehetett. Sérültje nincs a balesetnek, amelynek oka egyelőre nem ismert, zajlanak a vizsgálatok. Az oltás is tart még, a katasztrófavédelem szerint káros anyag nem került a levegőbe. Százhalombattán kedd reggel rendben indult az élet, zavartalan a közlekedés, az iskolák, üzletek, cégek működése – hangzott el az InfoRádióban.

Orbán Viktor a Mol vezetőivel és Pintér Sándor belügyminiszterrel is egyeztetett a helyzetről kedd reggel. A közösségi oldalán a miniszterelnök kijelentette:

Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van.

A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgálják, tette hozzá.