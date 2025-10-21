ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.23
usd:
334.64
bux:
103684.33
2025. október 21. kedd Orsolya
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Adria kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Közölte a Mol, hogyan indul újra az olajfinomító a tűz után

Infostart

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében, ez egy alapanyag-feldolgozó üzem. A területen robbanások is történtek.

A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán – írta helyzetjelentésében kedd délelőtt fél tízkor a Mol. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járnak el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

"A következő időszakban a belföldi ellátásra fogunk koncentrálni, és mérlegeljük a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is" – olvasható a közleményben. A belföldi üzemanyagellátás biztosított, a helyzetről folyamatos tájékoztást ígért a Mol.

Orbán Viktor miniszterelnök is azt közölte kedd reggel a Mollal és a belügyminiszterrel való egyeztetés után, hogy az ország ellátása biztonságban van.

A hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek, erősítette meg a Mol közleménye is az InfoRádióban elhangzottakat.

Százhalombattán az alpolgármester elmondása szerint a baleset után kedd reggel zavartalanul újraindult az élet. Sokan átaludták az esetet, a híreket és a drámai képeket, videókat csak reggel látták.

(A nyitókép illusztráció.)

Kezdőlap    Belföld    Közölte a Mol, hogyan indul újra az olajfinomító a tűz után

mol

tűz

százhalombatta

olajfinomító

újraindulás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Katona Szandra: új életre is kelhetnek a Louvre-ból ellopott műkincsek

Katona Szandra: új életre is kelhetnek a Louvre-ból ellopott műkincsek
A rendőrség szerint nyolc „felbecsülhetetlen értékű” történelmi ékszert vitt el az a négy tolvaj, aki hétvégén betört a Louvre egyik legdíszesebb termébe. Katona Szandra igazságügyi műtárgyszakértő, galériatulajdonos azt mondta, az ellopott ékszerek legnagyobb eséllyel egy magángyűjtőhöz kerülhetnek, aki egyszerűen csak birtokolni akarja a műtárgyakat, de van egy rosszabb forgatókönyv is.
 

A nagy Louvre-lopás ára: nem csak a tolvaj és a megrendelő lesz gazdagabb

Vegyi konténer, speciális egységek – megszólalt a katasztrófavédelem a százhalombattai finomítótűzről

Vegyi konténer, speciális egységek – megszólalt a katasztrófavédelem a százhalombattai finomítótűzről

Még zajlik az oltás a Mol Dunai Finomítójában, ahol hétfő éjjel csaptak fel a lángok, robbanás is történt. A hatalmas füst kilométerekre ellátszott, ahogy a lángok fényét is számos településről látni lehetett. Csámpai Attila az InfoRádióban mondta el a részleteket.
 

Itt a Mol legutóbbi közleménye a százhalombattai olajfinomító tűzesetéről

Ég a Mol százhalombattai finomítója – képek, videók a helyszínről

Robbanás volt egy romániai kőolajfinomítóban

VIDEÓ
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.21. kedd, 18:00
Fekete Péter
a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Küszöbön a háború: hamarosan kiderülhet, mit tudnak az amerikai haderő ellen a legmodernebb orosz fegyverek

Küszöbön a háború: hamarosan kiderülhet, mit tudnak az amerikai haderő ellen a legmodernebb orosz fegyverek

Gyakorlatilag bármelyik pillanatban katonai konfliktus robbanhat ki az Egyesült Államok és Venezuela közt: Washington nagy mennyiségű haditechnikai eszközt vont össze a latin-amerikai ország partjainál és Donald Trump elnök nyíltan elismerte, hogy szárazföldi támadást fontolgat. Amerika invázióját egy több millió főt számláló, azonban nagyon rosszul felszerelt milícia és egy kis létszámú reguláris haderő várja. A venezuelai védelmi stratégia világos: a "vietnami modellt" alapul véve a szárazföldön kivéreztetni az amerikai megszállókat több éven át húzódó harcok során - Trump azonban nem valószínű, hogy besétál ebbe az utcába. A potenciális konfliktus haditechnikai szempontból is tartalmazhat érdekes tanulságokat - Moszkvának és Washingtonnak egyaránt -, hiszen a venezuelai haderő hidegháborús arzenáljában megbújik egy-két korszerű orosz haditechnikai eszköz is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok

Roham indul a hosszú hétvégén, csurig lesznek a wellness szállók: brutál pénzt költenek a családok

Már napokkal a négynapos október 23-i hosszú hétvége előtt teltházról számolnak be a hazai wellnesshotelek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Sanae Takaichi wins historic vote to become Japan's first female prime minister

Sanae Takaichi wins historic vote to become Japan's first female prime minister

Sanae Takaichi, who calls herself Japan's Margaret Thatcher, stitched up a late night deal to secure her appointment as PM.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 21. 09:25
Erősítenek az akkumulátor-építésben, kormánybiztost neveztek ki
2025. október 21. 09:13
Orbán Viktor fontos bejelentést tett a százhalombattai tűzről történt egyeztetések után
×
×
×
×