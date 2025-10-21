Közölte a Mol, hogyan indul újra az olajfinomító a tűz után

A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán – írta helyzetjelentésében kedd délelőtt fél tízkor a Mol. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járnak el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket.

"A következő időszakban a belföldi ellátásra fogunk koncentrálni, és mérlegeljük a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is" – olvasható a közleményben. A belföldi üzemanyagellátás biztosított, a helyzetről folyamatos tájékoztást ígért a Mol.

Orbán Viktor miniszterelnök is azt közölte kedd reggel a Mollal és a belügyminiszterrel való egyeztetés után, hogy az ország ellátása biztonságban van.

A hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek, erősítette meg a Mol közleménye is az InfoRádióban elhangzottakat.

Százhalombattán az alpolgármester elmondása szerint a baleset után kedd reggel zavartalanul újraindult az élet. Sokan átaludták az esetet, a híreket és a drámai képeket, videókat csak reggel látták.

(A nyitókép illusztráció.)