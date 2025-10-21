ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 21. kedd
Krakkolóüzem a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

"Vegyi anyag nem került a levegőbe" – Ilyen most a helyzet Százhalombattán

Infostart
Török Sándor, a város alpolgármestere az InfoRádióban kedd reggel kijelentette, mindössze a Mol üzemi főbejárata volt lezárva éjjel, a város életét sehogyan máshogy nem befolyásolta a hétfő éjszaka kitört finomítótűz. Elmondása szerint szinte a teljes lakosság "átaludta" az eseményeket, amelyek az élő környezetre és a Dunára sem voltak káros hatással.

Hétfő este 10 óra előtt csaptak fel a lángok a Mol százhalombattai olajfinomítójában, az oltás még reggel is zajlott a helyszínen – közölte kedd reggel az InfoRádióval Török Sándor, Százhalombatta alpolgármestere.

"Még mindig dolgoznak" – erősítette meg a katasztrófavédelem által korábban az InfoRádióban elmondottakat városatya.

A tűz és a füst legfeljebb egy kilométeres közelségbe "merészkedett" lakott területhez, ennél közelebb semmi sincs a Mol üzeméhez. Az éjszakai városi szemle utáni reggeli körbejárást reggel fél 9 körül fejezték be, és azt tapasztalták, hogy a városban sehol sincs füst, láng, de még szag sem.

"Égéstermékek kerültek a levegőbe, nem vegyi anyag, utóbbi egyáltalán nem is jutott ki, embert, állatot, élő környezetet nem irritálhatott semmi" – ecsetelte.

Kérdésre válaszolva elmondta,

a közeli Duna sem szennyeződött, a tűzesemény távol volt a víztől, az üzemeket egyébként is árok veszi körül.

Ezen kívül a lakosságot sem kellett kitelepíteni, egyetlen embert sem; az éjjel 2 órai körútjukon látták, hogy a lakosság nagy része alszik, szinte mindenhol oltva voltak a lámpák még a finomítóhoz közelebb lévő lakótelepen is, a legtöbben "átaludták" az eseményeket.

Az éjszaka folyamán annyi korlátozás volt, hogy a Mol üzemi főbejáratát lezárták, de a környéken még csak sebességkorlátozást sem kellett elrendelni.

Kedden – mint az alpolgármester helyzetjelentéséből kiderült – az iskolák, az óvodák és a város egész élete, működése rendben indult, semmilyen korlátozás nincs Százhalombattán.

Katona Szandra: új életre is kelhetnek a Louvre-ból ellopott műkincsek

Vegyi konténer, speciális egységek – megszólalt a katasztrófavédelem a százhalombattai finomítótűzről

Tűz ütött ki a százhalombattai finomítóban - Esik a Mol árfolyama

Hivatalos, államosítják a legendás magyar céget: egyben el is indul a felszámolás

Sanae Takaichi wins historic vote to become Japan's first female prime minister

